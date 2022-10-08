Son dakika: Cristiano Ronaldo için Galatasaray iddiası! Transfere tarih verdiler

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Manchester United ile sezona kötü bir başlangıç yapan, milli arada Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'nde play-off bileti alamayan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki ikinci dönemi devre arasında sona erebilir.

UNITED'DA KALDI, SUSKUN BAŞLADI

Yaz transfer dönemi boyunca Atletico Madrid, Bayern Münih, Real Madrid, Borussia Dortmund, Napoli gibi kulüplerle menajeri Jorge Mendes aracılığıyla görüşen Ronaldo'ya bütün kapılar kapanmış ve Manchester United'da kalmıştı. Yaz aylarında yaşananlarla ilgili bir röportaj vereceğini söyleyen Portekizli yıldız, henüz sessizliğini bozmadı.

Sezona Manchester United'la başlayan Ronaldo, yeni teknik direktör Erik ten Hag'ın takımında ilk 11'de yer bulmakta zorlanıyor. Premier Lig'de 6 maçta süre alan Ronaldo, bu maçların yalnızca birinde ilk 11 başladı. Diğerlerinde sonradan oyuna girdi. Toplam 207 dakika süre alan Ronaldo, henüz gol sevinci yaşayamadı. Portekizli yıldızın kariyerinde bu şekilde bir sezon başlangıcı bulunmuyor.

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki üç maça da ilk 11'de başlayan Ronaldo, 2-0 kazanılan Sheriff maçında penaltıdan gol atmıştı ve bu sezonki ilk gol sevincini yaşamıştı.

6-3'LÜK CITY MAÇINDA OYNAMADI! "KARİYERİNE SAYGIMDAN OYNATMADIM"

Premier Lig'de geçen hafta deplasmanda Manchester City'ye 6-3 yenilen Manchester United'da yedek soyunan Ronaldo, süre almamıştı. Kenarda mutsuz olduğu görülen Portekizli yıldız için teknik direktör Erik ten Hag; "Büyük kariyerine saygı duyduğum için onu oyuna almadım." dedi.

OMONIA MAÇINDA KAÇIRDIĞI GOL ÇOK KONUŞULDU

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak Omonia ile karşılaşan Manchester United'da maça ilk 11'de çıkan Portekizli yıldız, kaçırdığı gol pozisyonu sonrası alay konusu oldu. İngiliz ekibinin 2-1 önde olduğu sırada Dalot'un pasında Ronaldo, neredeyse boş kalenin önünden topu direğe nişanladı. Omonia'nın skoru 2-2'ye getirmesi sonrası sıkıntıya giren United, Ronaldo'nun asistinde Rashford'un golüyle galip gelmeyi başardı.

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DIŞ BASINDAN FLAŞ 'GALATASARAY' İDDİASI!

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen Ronaldo'yu Manchester United yönetimi ve teknik direktör Erik ten Hag bırakmaya yanaşmamıştı. Artık Hollandalı teknik adamın ve yönetimin ayrılığa daha sıcak baktığı belirtiliyor.

İngiltere, Brezilya ve Arjantin basınında Galatasaray'ın Ronaldo için ara transfer döneminde önemli bir transfer noktası olabileceği yönünde haberler çıkmış durumda.

Öte yandan Alman devi Bayern Münih'in de ara transferde Ronaldo transferini düşünebileceği belirtiliyor. Bavyera ekibi lige istediği gibi bir başlangıç yapamadı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTECEĞİ İÇİN BEDELSİZ AYRILABİLİR

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Geçen sezon başında Manchester City'ye gidecekken duygusal bir karar alıp Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Ara transfer döneminde istediği kulüple görüşüp anlaşabilecek olan Portekizli yıldız, yüksek maaşı sebebiyle anlaştığı kulübe Manchester United'ın da izniyle direkt katılabilir.

ERDEN TİMUR'UN HAYALİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde GS TV'de katıldığı programda; "Hiç hayal edilemeyecek oyuncuların durumunu sorduk. İstediğim ama gerçekleşmeyen iki transfer oldu. İsim vermem yanlış olur. İnsan hayaline sınır çizmeyecek. O süreci devam ettireceğiz." demişti.

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Mertens, Icardi, Torreira ve Mata gibi yıldızların transferinde başrol oynayan Timur’un işaret ettiği iki isim Manchester United’dan Cristiano Ronaldo ve Real Madrid’den Eden Hazard idi.

HÜRRİYET GÖRÜŞMEYİ 6 AĞUSTOS'TA DUYURMUŞTU

Galatasaray’ın Ronaldo’nun menajeriyle görüştüğünü Hürriyet, 6 Ağustos’ta okuyucularına duyurmuştu. Portekizli futbolcu, “Şampiyonlar Ligi’nde yer almayan bir takımda oynamayacağım” diyerek teşekkür etmişti. Kiralama teklifi yapılan Hazard da Real Madrid’den ayrılmak istemediğini bildirmişti.

RONALDO'NUN ANNESİNİN SPORTING PLANI

Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro ise oğlunun Sporting forması giymesini istiyor.

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Geçtiğimiz günlerde Nova Genta'ya konuşan Dolores Aveiro; "Ronaldo Sporting'e dönecek ama şimdi değil, bu yıl değil. Gelecek yıl veya sonraki yıl Sporting'e dönecek. Bunu umuyorum. Ona dedim ki 'Oğlum, ölmeden önce seni yeniden Sporting formasıyla görmek istiyorum.' Eğer gelmezse oğlu gelecek. Kader bu. Şu anda, babasının onun yaşındaki halinden daha iyi Futbol oynuyor. Cristiano Jr bana Lizbon'da yaşamak istediğini ve Sporting'de oynamak istediğini söyledi. Eğer babası oynamaya devam eder ve ikisi de Sporting'de birlikte oynarsa bu benim için Rüya gibi olur. Babasının 40 yaşına kadar rahat oynayabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.