Son dakika: Fenerbahçe'de Serdar Dursun ayrılıyor mu? Açıklama yaptı...

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Geçen sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun'un bu sezon Jorge Jesus'tan forma almakta zorlandığı belirtildi.

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde şans bulan ancak transferlerin yapılmasının ardından UEFA kadrosuna alınmayan ve Süper Lig'de de 4 maçta yalnızca 148 dakika süre alan Serdar Dursun takımdan ayrılabileceği kaydedildi.

Sabah'a konuştuğu iddia edilen Serdar Dursun'un, "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir." dediği öne sürüldü.

"LUCESCU BİZZAT İSTEDİ AMA GİTMEDİM"

Yaz transfer döneminde Dinamo Kiev'den teklif aldığını da belirten 30 yaşındaki golcü oyuncunun, "Lucescu beni bizzat istedi. Ben savaş dolayısıyla gitmek istemedim." diye konuştuğu bildirildi.

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SERDAR DURSUN'DAN YALANLAMA

Söz konusu iddiaların ardından kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Serdar Dursun, böyle bir açıklamasının olmadığını ifade etti.

Dursun, "Bugün Sabah Gazetesinde yayınlanan bana ait olduğu iddia edilen açıklamalar gerçek değildir. Benim tek odağım Fenerbahçe’de şampiyonluk yaşamaktır ve forma için savaşmaktır." dedi.

GEÇEN SEZON 15 GOL 4 ASİST

Serdar Dursun geçen sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 37 maça çıkmıştı. Tecrübeli forvet 15 gol atıp 4 de asist yaptı. Bu sezon tüm kulvarlarda 10 maçta şans bulan Serdar 2 gol atıp 2 de asist yaptı.