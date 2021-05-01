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Futbol
Haber Giriş: 01.05.2021 - 09:14 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Beşiktaş'tan Salih Uçan bombası! 3 yıllık sözleşme ve rakam...

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Beşiktaş, Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'a 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Beşiktaş Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Salih Uçan'a 3 senelik sözleşme teklif etti. Taraflar arasında görüşmeler başlarken Salih’e Türkiye’den Beşiktaş dışında talipler de var. Yıldız oyuncu gelen teklifleri sezon sonu değerlendirecek.

Siyah beyazlı ekip, Dorukhan Toköz'ün takımdan ayrılma olasılığını da düşünerek orta sahaya Türk oyunu hamlesi yapacak. Sergen Yalçın'ın bu doğrultuda belirlediği isim ise Salih Uçan.

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Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Beşiktaş'ın Salih Uçan için belirlediği yılık ücret 10 milyon TL oldu. Galatasaray'ın hem sezon başında hem de ocak ayında kadrosuna katmak istediği Salih Uçan’ın 10 milyon yıllık ücretle beraber imza parası istediği iddia edilmiş, bu transfer sonuçlanmamıştı. Sarı kırmızılılar daha sonra bir başka Türk oyuncu Aytaç Kara transferine odaklandı. 

Fenerbahçe'de parladıktan sonra Roma, Empoli gibi takımlarda forma giyen 27 yaşındaki oyuncu bu sezon 39 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 

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