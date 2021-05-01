Son Dakika: Galatasaray'ın Mostafa hamlesi sonrası Beşiktaş'tan Mohamed Sherif atağı - Transfer Haberleri

Yeni transfer çalışmalarını sürdüren lider Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un da transfer listesinde bulunan Mohamed Sherif ile ilgilendiği iddia edildi.



Mısır basınında çıkan habere göre; siyah-beyazlı takımın, Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly forması giyen forvet oyuncusu Mohamed Sherif'i transfer listesine aldı.

Bonservisi 7 milyon dolar olan oyuncu için Mısır kulübünün Mohamed Sherif 7.5 milyon dolar bonservis bedeli istediği öğrenildi.

Sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden Sherif, bu sezon forma giydiği 26 maçta 12 gol ve 4 asist kaydetti.



Mısır'ın süper yıldızı Salah'ı izliyoruz;

Fatih Terim'in yönetime ilettiği transfer listesinde Mısır takımı Zamalek forması giyen 23 yaşındaki Mostafa Mohamed vardı. Yönetim, bu oyuncuyu renklerine katmak için uzun süre uğraştı. Mısır ekibi oyuncuyu ilk etapta Türkiye'ye göndermek istemedi. Bu sırada devreye Fransız kulübü St.Etienne girdi.

St. Etienne cephesi, Zamalekli bazı yöneticilerin açıktan komisyon istediği iddialarını dillendirince ortalık karıştı. Zamalek bu açıklamaya tepki göstererek ya isimlerin açıklanmasını ya da özür dilenmesini istedi. Fransız kulübü özür mesajı yayımladı ancak Mısırlılar bunu ‘kendilerine özel yazılmadığı' gerekçesiyle kabul etmedi. Mohamed de önceki gün attığı ‘tweet' ile transferine izin verilmemesine tepki gösterdi.

Daha sonra Galatasaray hamlesini yaptı... Voleybol, basketbol ve çok önem verilen hentbol takımlarına mali sıkıntılar nedeniyle 10 aydır maaş ödeyemez durumdaki Mısır kulübü ise bunu kabul etmek zorunda kaldı. Galatasaray geç saatlerde de Zamalek ve Mohamed ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.