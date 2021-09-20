Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan soyunma odasında galibiyet sözleri

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Benzer bir tablo ile bir daha karşılaşmak istemediklerini ifade eden Yalçın “İnşallah böyle bir tablo ile bir daha karşılaşmayız. Sakatlıklar hem beni hem de sizleri heyecanlandırdı. Kimi arkadaşlar ait olmadıkları bölgelerde yer aldılar. Hepinize teşekkür ederim. Hepimiz sırat köprüsünden geçtik.

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Şunu unutmayın sezon sonuna kadar 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Kimsenin ayrıcalığı yok. Hazır olan formayı alır. Ama bazı oyuncularımdan bireysel olarak tam verim alamıyorum. Sezona beraber başladık ve beraber bitireceğiz. Antalyaspor karşısında yaşadıklarımız ders olsun ve önümüzdeki maçlara umutla odaklanalım” diye konuştu.