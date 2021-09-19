Son Dakika Haberi... Engin Fırat, Kenya Milli Takımı'nın başına geçti!

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Türk teknik direktör Engin Fırat, Kenya Milli Takımı'nın başına getirildi.

En son Moldova Milli Takımı'nı çalıştıran Engin Fırat, bugün Nairobi'de düzenlenen basın toplantısıyla resmen Kenya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

FIFA SIRALAMASINDA 102. SIRADA

Daha önce verdiği röportajlarda en büyük arzusunun Dünya Kupası'nda bir takım çalıştırmak olduğunu ve kariyerini bu yönde planladığını belirten Engin Fırat'ın çalıştıracağı Kenya Milli Takımı, FIFA ülkeler sıralamasında 102. sırada bulunuyor.