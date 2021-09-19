Son Dakika Haberi... Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu! İspanya karşısında 6 gol...

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun ’Türkiye Futbol Oynuyor’ projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda finalde İspanya’yı 6-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu.



Cracovia Stadyumu’nda oynanan maçta Ay-Yıldızlılarımızı farklı zafere taşıyan golleri 6, 10 ve 26. dakikalarda Ömer Güleryüz, 21 ve 42. dakikalarda Kemal Güleş ile 23. dakikada Rahmi Özcan attı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ZAFER



Bu sonuçla üçüncü kez finalde mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımı, üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunu kazanma başarısını gösterdi. Milliler, 2017 yılında İstanbul’da da Avrupa Şampiyonluğu’na uzanmıştı.



Karşılaşmayı TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve T.C. Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tribünden izleyerek Millilerimize destek verdi.



Milliler, turnuvada finale dek, D Grubu’nda Gürcistan’ı 10-0, İtalya’yı 11-0, çeyrek finalde İrlanda’yı 4-0 ve yarı finalde de Rusya’yı 5-2 mağlup etmişti. Böylece Milliler toplamda 36 gol attı.

ÖMER GÜLERYÜZ'E İKİ ÖDÜL

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Milli takımın yıldızı Ömer Güleryüz, turnuvayı hem "gol kralı" hem de "en değerli oyuncu" unvanıyla tamamladı.

Turnuvayı 11 golle tamamlayan Ömer, düzenlenen törende ödüllerini aldıktan sonra sevincini asker selamı vererek yaşadı.



OSMAN ÇAKMAK'TAN ÖNEMLİ BAŞARI

Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa şampiyonluğu sevincini oyunculuktan sonra teknik direktör olarak da yaşayarak tarihe geçti.

2017'de İstanbul'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda milli takıma şampiyonluğu getiren golü atan Osman Çakmak, bu sevinci futbolcu olarak yaşamıştı.

Çakmak, 4 yıl sonra bu sefer teknik direktör olarak ay-yıldızlıları Avrupa şampiyonluğuna taşımayı başardı.