Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! Resmi açıklama geldi, futbolcularla vedalaştı... Yerine geçecek geçici isim...

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam, görevini bıraktığını yönetime ve takıma iletti.

Antrenmana çıkmayan Sergen Yalçın, istifa kararını kulübe tebliğ etmesinin ardından futbolcularla vedalaştı.

Bugünkü idmanda Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ AÇIKLAMA

29 Ocak 2020 tarihinden bu güne Profesyonel Futbol Takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Görev süresince Profesyonel Futbol Takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın ‘a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.



Saygılarımızla…



Beşiktaş JK

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LİGDE VE AVRUPA'DA TATSIZ TABLO

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda eden Beşiktaş, Süper Lig'de ise lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 9. basamakta yer alıyor.

GÜVEN TAZELEDİ AMA OLMADI

Süper Lig'de 4-0 kaybedilen Giresun maçının ardından görevi bırakma kararı alan Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile bir toplantı yapmış, istifa krizi aşılmıştı. Ancak siyah beyazlı ekip, bu görüşmeden sonra Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalırken, Almanya’da ağır bir yenilgi aldı.

Arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından ipler koptu ve Sergen Yalçın, çift kupalı sezonun ardından görevinden ayrıldı.

MEHMET EKŞİ'YE TEKLİF

Beşiktaş’ta teknik direktörlük görevine geçici olarak altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi'nin getirilmesi gündemde.

Siyah beyazlı yönetim, Süper Lig’de bu hafta oynayacağı Yukatel Kayserispor maçında takımın başında Mehmet Ekşi'nin olması için teklifte bulundu.

DİĞER ADAYLAR

Mehmet Ekşi'nin yanı sıra bugünkü idmanda Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımı çalıştıran yardımcısı Murat Şahin'in de bir maçlığına görevde kalıp Yukatel Kayserispor maçında takımın başında olma ihtimali bulunuyor.

Murat Şahin ve Mehmet Ekşi isimlerine ek olarak bir diğer aday ise altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli.

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SADECE 4 YIL iÇERiSiNDE ZiRVEDEN DiBE VURDU

Katıldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayarak bir üst tura yükselen ve Türk takımları içinde en iyi Şampiyonlar Ligi performansını ortaya koyan Beşiktaş, 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı. 2017-2018 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansla grupta en fazla gol atan, en çok galibiyet alan, en fazla puan toplayan Türk takımı olan Beşiktaş, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

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EN KÖTÜ PERFORMANS

Borussia Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah-beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Siyah beyazlı ekip bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı. Daha önce Fenerbahçe puansız -9 averajla tamamlamıştı.

İSTİFA SORUSUNA NE YANIT VERMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5-0 kaybettikleri Borussia Dortmund maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında verdiği demeçte üzgün olduğunu belirtmiş ve istifa sorularını yanıtlamıştı.

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"Sezon başında bunların olacağını söyleseler, inanmazdık. Geçen sene çok zordu ama oyuncular harika işler yaptı. Kadromuzu güçlendirdik ama kağıt üstündeki şeyler, sahaya bazen yansımıyor. Sonuçlar, vücut dili ve motivasyon olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Sorumlusu benim. Bu süreç camiaya zarar vermemeli. Buranın sağlıklı kalması gerekiyor, iyi gitmesi gerekiyor. Şu ana kadar sağlıklı kalmadı. Bizim açımızdan da iyi gitmiyor. Üzgünüz, böyle olmasını istemezdik. İyi yerlerde olmak ve kupalar kazanmak isterdik. Şu ana kadar bunu beceremedik. İnşallah toparlarız"

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SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARİYERİ

79 maç

45 galibiyet

10 beraberlik

24 mağlubiyet

1 Süper Lig şampiyonluğu

1 Türkiye Kupası şampiyonluğu