Son dakika: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kararı! Daniel Farke iddiası...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaşın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu Ters köşe isim...Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü Alman basını duyurdu! Ters köşe isim...#Beşiktaş
Uzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisiUzmanlar uyardı... Çocuklarda sıra dışı Omicron belirtisi #Omicron
Film gibi... Dünya izledi Her anı böyle görüntülendiFilm gibi... Dünya izledi! Her anı böyle görüntülendi #Niagara Şelaleleri
Asgari ücret 4üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlarAsgari ücret 4'üncü toplantıya kaldı… İşte masada konuşulan rakamlar#Asgari Ücret
Sergen Yalçın böyle ayrıldı Tesis çıkışı o an...Sergen Yalçın böyle ayrıldı! Tesis çıkışı o an...#Sergen Yalçın
Gizli plan deşifre oldu... Ortadoğuda yeni kriz'Gizli plan' deşifre oldu... Ortadoğu'da yeni kriz#İsrail
Sağlık Bakanlığından yeni genelge 81 kente gönderildiSağlık Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 kente gönderildi#Sağlık Bakanlığı
Beşiktaştan tazminat ve Şenol Güneş açıklamasıBeşiktaş'tan tazminat ve Şenol Güneş açıklaması#Beşiktaş
Dudaklarına botoks yapılan develer ortalığı karıştırdı...Dudaklarına botoks yapılan develer ortalığı karıştırdı...#Suudi Arabistan
İngiltereden işgal uyarısı 75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaşİngiltere'den işgal uyarısı! '75 yıl sonra göreceğimiz en büyük savaş'#İngiltere
Uçan taksiler gerçek oluyor Peki İstanbulun taksicileri ne diyorUçan taksiler gerçek oluyor! Peki İstanbul'un taksicileri ne diyor? #Elektrikli Hava Araçları
Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Yanıldım dedi ve kritik tarihi duyurduBill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... 'Yanıldım' dedi ve kritik tarihi duyurdu!#Koronavirüs
Uğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyorduUğradığı tacizi yıllar sonra anlattı: Arkadaşları gülerek bizi izliyordu#Rebel Wilson
‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...‘Hayat andan ibarettir’ 40,5 senelik...#Ünlüler
Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü Beşiktaş detayı...Tercüman çevirdi, Terim şaşkına döndü! Beşiktaş detayı...#Galatasaray
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş'ta yeni teknik direktör kararı! Daniel Farke iddiası...

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Teknik Direktör
Son dakika: Sergen Yalçının ayrılığı sonrası Beşiktaşta yeni teknik direktör kararı Daniel Farke iddiası...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Siyah-beyazlı yönetimin yabancı teknik adama yöneleceği belirtiliyor. Öte yandan Alman basınından sürpriz Daniel Farke iddiası geldi...

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın tesislerden böyle ayrıldı İşte o fotoğraflar ve son idmanda dikkat çeken detay...Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın tesislerden böyle ayrıldı İşte o fotoğraflar ve son idmanda dikkat çeken detay...
Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın tesislerden böyle ayrıldı İşte o fotoğraflar ve son idmanda dikkat çeken detay...

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktöre çevrildi. Basında yerli isimler geçmesine rağmen Siyah-beyazlı yönetim tercihini yabancı bir teknik adamdan yana kullanmayı düşünüyor.

Bu hafta Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta takımın başında altyapı sorumlusu Mehmet Ekşi veya altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli'nin çıkması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de bir maçlığına görevde kalıp Kayserispor maçından sonra ayrılabilir.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Beşiktaşta Sergen Yalçın dönemi sona erdi Futbolcularla vedalaştı... Yerine geçecek geçici isim...Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! Futbolcularla vedalaştı... Yerine geçecek geçici isim...Haberi görüntüle

AĞIRLIK YABANCI TEKNİK ADAMDA

Kayserispor maçının ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş, derbiye yeni teknik direktörüyle çıkmayı planlıyor. Basında Şenol Güneş, Çağdaş Atan, Ertuğrul Sağlam, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba gibi isimlerin geçmesine rağmen Ahmet Nur Çebi yönetiminin yabancı bir teknik adamı göreve getirmeyi düşündüğü belirtiliyor.

DANIEL FARKE SÖYLENTİSİ

Haberin Devamı

Alman basınından SPORT1'in haberine göre, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Daniel Farke olacak. Son olarak İngiltere Premier League ekibi Norwich City'nin teknik direktörlüğünü yapan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı, kasım ayında kötü giden sonuçlardan sonra Norwich City ile yollarını ayırmıştı.

EDIN TERZIC DÜŞÜNÜLMÜYOR

Beşiktaş taraftarı, Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörü Edin Terzic ismini sosyal medyada gündeme getirdi ancak bu ismin düşünülmediği ifade ediliyor. Edin Terzic, Slaven Bilic'in Beşiktaş'ta yardımcılığını yapmıştı.

ABEL FERREIRA İDDİASI

Brezilya basını geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ın Palmeiras'ın Portekizli teknik direktörü Abel Ferreira ile ilgilendiğini iddia etmişti. 42 yaşındaki teknik direktör Palmeiras'ta son iki yılda art arda iki kez Copa Libertadores şampiyonluğu yaşadı. Globo'nun haberinde Ferreira'nın Al Nassr'ın teklifini reddettiği ifade edilmişti.

 

PAZARTESİ GÜNÜ YENİ ADAYLAR GÖRÜŞÜLECEK

Sergen Yalçın'ın istifasını kabul eden Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında teknik direktör adaylarını masaya yatıracak.

 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Teknik Direktör

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla