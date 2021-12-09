FOTOĞRAFLAR: SAYCAN SAYIM
Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tesislerden böyle ayrıldı! İşte o fotoğraflar ve son idmanda dikkat çeken detay...
Süper Lig'de 4-0 kaybedilen Giresun maçının ardından görevi bırakma kararı alan Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile bir toplantı yapmış, istifa krizi aşılmıştı. Ancak siyah beyazlı ekip, bu görüşmeden sonra Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalırken, Almanya’da ağır bir yenilgi aldı. Arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından ipler koptu ve Sergen Yalçın, çift kupalı sezonun ardından görevinden ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen sona erdi. Futbolcularla vedalaşan Sergen Yalçın tesislerden moralsiz şekilde ayrıldı. İşte o görüntüler ve tüm detaylar...
Antrenmana çıkmayan Sergen Yalçın, Istifa kararını kulübe tebliğ etmesinin ardından futbolcularla vedalaştı. Bugünkü idmanda Sergen Yalçın'ın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin yer aldı.
Öte yandan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, tesis çıkışı basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Hem bizim hem de hocamızın yıpranması söz konusu oldu. Biz de elimizden geldiğince burada hocamıza destek olduk. 2 hafta önce de görüştük kendisiyle, güvenimizi belirttik. Devam etmesini istemiştik. O da iyi duyguyla ayrılmıştı ancak bugün Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük başkanımızla beraber." ifadelerini kullandı.
Kocadağ, Kayserispor maçında kulübede kimin görev alacağı yönündeki soruya, "İçeride hocalarımız var. Önder Hoca var büyük ihtimalle takımın başında o olacaktır Kayseri maçında. Oyuncular da üzgün. Geçen sene iyi bir sezon geçti, başarılarla dolu. Hocamız da veda etti oyunculara, oyuncular da ona veda etti." şeklinde yanıt verdi.
İDMANDA DİKKAT ÇEKEN DETAY
Beşiktaş'ın bugünkü idmanında oyuncuların keyifsiz olduğu gözlemlenirken kulüp tarafından paylaşılan görüntülerde yardımcı hocaların kareleri yer almadı.