Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın tesislerden böyle ayrıldı! İşte o fotoğraflar ve son idmanda dikkat çeken detay...

Öte yandan Beşiktaş yöneticisi Emre Kocadağ, tesis çıkışı basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, "Hem bizim hem de hocamızın yıpranması söz konusu oldu. Biz de elimizden geldiğince burada hocamıza destek olduk. 2 hafta önce de görüştük kendisiyle, güvenimizi belirttik. Devam etmesini istemiştik. O da iyi duyguyla ayrılmıştı ancak bugün Beşiktaş camiasına daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi. Biz de bunu uygun gördük başkanımızla beraber." ifadelerini kullandı.