Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında sahasında Lugano'ya 2-0'dan 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta Şenol Güneş dönemi sona erdi.

ANTRENMANA ÇIKMADI

Siyah beyazlı kulüp, Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen bu sabahki antrenmana çıkmayan deneyimli teknik adamın görevinden istifa ettiğini resmen açıkladı.

Söz konusu açıklamada, "Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır." denildi.

Gözden Kaçmasın Grupta hesaplar alt üst oldu! İşte puan durumu Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın Güntekin Onay: Yıllarca unutulmayacak bir kâbus gecesi Haberi görüntüle

Haberin Devamı

İŞTE O AÇIKLAMA

Şenol Güneş’e Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

Lugano maçının ardından bir araya geldiği Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu, Kulübümüzün ve takımımızın önünü açmak adına alınacak her türlü karara saygı duyacağını ifade eden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, bugün itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Şenol Güneş’e Kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM KARARI

Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararı aldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN SEÇİM AÇIKLAMASI

Kamuoyuna Duyuru

Yönetim Kurulumuz, en geç aralık ayının başında olmak üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı düzenleme kararı almıştır.

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın hangi tarihte gerçekleştirileceği önümüzdeki hafta düzenlenecek basın toplantısında ilan edilecektir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

AHMET NUR ÇEBİ ADAY OLACAK MI?

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda aday olacağı öne sürüldü.

Haberin Devamı

İSTANBULSPOR MAÇINDA BURAK YILMAZ TEKNİK SORUMLU

Beşiktaş'ın pazar günü İstanbulspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig maçında teknik sorumlu olarak Burak Yılmaz'ın görev alması bekleniyor.

Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yokluğunda bu sabahki antrenmana takımın başında çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN BU SEZONKİ KARNESİ

Beşiktaş'ta geçen sezon 26 maça çıkan Güneş 18 galibiyet 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu sezon ise Şenol Güneş tüm kulvarlarda 15 maça çıkarken 10 galibiyet 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde Süper Lig'deki ilk 6 maçında en az puan topladığı dönemi yaşadı. Beşiktaş, ilk 7 müsabaka dikkate alındığında deneyimli teknik adam yönetiminde 2015-2016'da 13, 2016-2017'de 14, 2017-2018'de 13 ve 2018-2019'da ise 11 puan elde etmişti. Siyah-beyazlı takım son lig maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Haberin Devamı

GECE NELER OLDU?

PROTESTOLAR MAÇTAN ÖNCE BAŞLADI

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. haftasında Lugano ile karşılaşmıştı. Siyah-beyazlılar, 2-0 öne geçtiği mücadeleyi 9 dakika içinde kalesinde arka arkaya gördüğü goller neticesinde 3-2'lik skorla kaybetmişti.

Tüpraş Stadyumu'nda tribünler, karşılaşmanın öncesinde yönetime yönelik tepkilere başlamıştı. İlk düdükten önce 'Yönetim istifa' sesleri duyulmuştu. Taraftarlar, 0-0 ile geçilen ilk 15 dakikanın ardından da "Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor?" tezahüratlarında bulunmuştu.

TARAFTAR TRİBÜNÜ TERK ETMEDİ

Lugano; 81, 86 ve 90. dakikalarda attığı 3 golle geri dönmesinin ardından tepkiler daha da artmıştı. Uzatma dakikalarında taraftarlar, topla oynayan kendi takımlarını ıslıklamış ve 'Yönetim istifa' tezahüratlarını sürdürmüştü.

Haberin Devamı

Beşiktaşlı taraftarlar, maç bitmesine karşın uzun süre stattan ayrılmadılar ve yönetimi protesto etmeye devam ettiler. Ayrıca 'Şenol Güneş takımı buraya getir' tezahüratları da yapıldı.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Yaşananlardan sonra Beşiktaş'ta yönetim kurulu, Tüpraş Stadyumu'ndan ayrılmamış ve olağanüstü toplanmıştı. Toplantı geç saatlere kadar sürerken teknik direktör Şenol Güneş, gece 01.00 sularında stadyumdan ayrılmıştı. Ahmet Nur Çebi ve kurmayları ise daha sonra stadyumu terk etmişti.

ŞENOL GÜNEŞ: SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ

UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulunmuştu.

Haberin Devamı

ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDEYDİ

Sözün bittiği yerdeyiz! Oyun düşündüğümüz gibi gidiyordu. Kırmızı karttan sonra direnmeye çalıştık. Savunmada kaldık. 80'den sonra goller gelince iyice direncimiz kayboldu. İçgüdüsel hareketlerimiz oyunu çevirmeye yetmedi. Sözün bittiği yerdeyiz. Bizim beklemediğimiz bir sonuç çıktı.

ÖZÜR DİLİYORUM

Bugün 2 yönlü oyunu iyi taşıdığımızı düşünüyorum ama kırmızı kart sonrası yorgunluk da oldu. Golden sonra direncimiz kırıldı. Moral değerleri sıfırlanan oyuncular elinden geleni yapmaya çalışsa da yeterli olmadı. Onlara söyleyecek bir şey yok çünkü görevi ben verdim. Yönetim için de aynı şey söyleyebiliriz. Bugünkü oyunumuz bu maçı kazanmaya bu oyuncularla yeterliydi. Özür diliyorum. Çok üzgün olduğumu söyleyebilirim

TARAFTAR TEPKİDE HAKLIDIR

Taraftar her zaman bize destek oldu. Şartlar ne olursa olsun kazanmamız gereken bir maçı kaybettik. Ben yönetimi değil Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorum. Taraftar tepki göstermekte haklıdır. Transfer olmuş, bitmiştir. Bu oyuncularla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyordum, olmadı. Yönetimi savunmak gibi bir durum yok, Beşiktaş'ı savundum.

HİÇBİR MAZERET YETERLİ DEĞİL

Oyun olarak 80 dakika oynayıp 2-0 öndeyken, bunu aramam. Eksiklerimi, tercihlerimiz var. Buna bağlı sıkıntılarımız olabilir. Hazırlık dönemi geçiren oyuncular var. Daha sonradan gelen oyuncuların fiziksel dalgalanmaları var. Yetenekleri var ama... Ghezzal çok iyiydi ama 10 kişi kalınca çıkarmak zorunda kaldık. Değişiklik yapmak zorunda kaldık. Rakip geliyordu sürekli. Bunu bir sorunla eşleştirmeyi doğru bulmuyorum. Geçen sene daha dinamiktik. Bu sene son bölümde kaybettiğimiz maçlarda travma yaşadığımızı söylüyoruz. Bunun çıkışı alacağımız sonuçlardan geçeceğini düşünüyordum. Ama orada oyuncular da zaman zaman kendilerini yalnız hissediyor olabilirler. Toparlanmak için her türlü desteği vermek gerekiyor. Hiçbir mazeret bugünkü skorun 2-0'dan 2-3 olmasının savunmasına yeterli değil. Bütün sebepler konuşulabilir.