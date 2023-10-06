Önce Aboubakar show, sonra telaş ve kabus

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İkinciyse rakip savunmayı genişletecek veya boşluk yaratacak topsuz koşuların yapılmaması.

Cenk Tosun tartışmasız bir şekilde harika bir bitirici. Ama çok statik oynuyor, çizgiye rakip beki çekmiyor. Savunma arkasına koşu yapmıyor.

İLK İSABETLİ ŞUT 35. DAKİKADA RACHID GHEZZAL'DAN GELDİ

Cenk Tosun’un bu hareketsiz oyunu yüzünden de o 3’üncü bölgede bir sıkışıklık yaşanıyor. Ayrıca da Arthur Masuaku, Cenk’in bu oyunundan dolayı hücuma çıkamıyor. İlk yarıda 35’de Rachid Ghezzal ile ilk isabetli şut geldi.

Beşiktaş o hücumda savunmadan itibaren ilk kez topun hızını ve tempoyu artırdı. 2 dakika sonrasında da yine tempolu pasla hızlı oynayınca Vincent Aboubakar’ın golüyle öne geçtik. İkinci yarıda Şenol Güneş, Cenk’ten kaynaklanan sorunu görüp Milot Rashica ile başladı. Aboubakar’ın harika golüyle de fark 2’ye çıktı.

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SAHADAKİ TAKIMI BU KADAR KURCALAMAK ŞART MIYDI?

61. dakikada Rosier atılıp 10 kişi kaldıktan sonra belli bir süre aslında Lugano çok tehditkar değildi. Ancak yapılan 5 değişiklik ile tüm denge aleyhimize değişti. Şenol Hoca belki direnci arttırmak istedi ama bir futbol takımında kaleci hariç 10 kişi oynuyor ve bunun yarısı değişirse tüm dengeler altüst olabiliyor. Özellikle Aboubakar bir süre daha oyunda kalsaydı hem topu daha fazla önde tutardık hem de hiç yapamadığımız kontratak şanslarını yakalayabilirdik. Dün Beşiktaş için yıllarca unutulmayacak bir kâbus gecesi oldu. 10 kişi kalındı diye bu kadar telaş ve defansif oyuna yönelmiş olmak bu şoku getiren nedenlerdi.