Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda kaçıncı sırada? Lugano maçı sonrası puan durumu...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaştı. Beşiktaş, 2-0 öne geçtiği mücadelede sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, 38. dakikada Aboubakar ile öne geçerken devreye 1-0 üstün girdi. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde sahneye yine Aboubakar çıktı ve fark 2'ye çıkardı.

9 DAKİKADA GERİ DÖNÜŞ

Lugano, 81. dakikada Aliseda, 86. dakikada Vladi ve 90. dakikada Bailly'nin kendi kalesine attığı golle geri döndü. Beşiktaş'ta Rosier, 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 1 puanda kalırken Lugano'nun puanı 4'e yükseldi.

Beşiktaş kaçıncı sırada? Beşiktaş 2023-2024 UEFA Konferans Ligi D Grubu puan durumu

1. Lugano 4 puan

2. Club Brugge 4 puan

3. Beşiktaş 1 puan

4. Bodo/Glimt 1 puan

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Beşiktaş Konferans Ligi fikstürü (Beşiktaş'ın kalan maçları)

28 EYLÜL PERŞEMBE

Club Brugge 1-1 Beşiktaş

5 EKİM PERŞEMBE

18:45 Beşiktaş 2-3 FC Lugano

26 EKİM PERŞEMBE

FK Bodø/Glimt – Beşiktaş

9 KASIM PERŞEMBE

Beşiktaş – FK Bodø/Glimt

30 KASIM PERŞEMBE

Beşiktaş – Club Brugge

14 ARALIK PERŞEMBE

FC Lugano – Beşiktaş

Grubu ilk sırada bitiren takımlar son 16'ya

Beşiktaş, grubu ilk sırada bitirmesi halinde direkt son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci sırada bitirdiği takdirde ise son 32 turundan yoluna devam edecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 32 turu, 15 - 22 Şubat arasında, son 16 turu ise 7 - 14 Mart arasında oynanacak. Çeyrek final maçları, 11 Nisan'da başlayıp 18 Nisan'da tamamlanacak. Yarı final maçları ise 2 Mayıs'ta başlayıp 9 Mayıs'ta sona erecek.

Konferans Ligi finali ne zaman, nerede oynanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonu şampiyonunun belirleneceği final maçı ise 29 Mayıs 2024 tarihinde Yunanistan'ın Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak.