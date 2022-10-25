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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor karşısında henüz 31. saniyede 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in geleceği ciddi şekilde tartışılıyor.

Hatay'da skor 1-1 devam ederken, tribüne giden Beşiktaşlı taraftarlar 80. dakikadan sonra Valerien Ismael aleyhinde tezahüratlar yaptı. İlk olarak 'Söylesene bize hoca, takım niye oynamıyor.' şeklinde tempo tutan taraftarlar daha sonra 'Valerien Ismael istifa' şeklinde tempo tuttu.

SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Skor 2-1 olduktan sonra istifa seslerini daha da yoğunlaştıran Siyah-beyazlı taraftarlar maçın sonuna doğru 'Sergen Yalçın' diyerek tezahürat yaptı. Beşiktaş taraftarı, geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında da Ismael'e tepki göstermiş ve Fransız teknik adamı istifaya davet ederek Sergen Yalçın lehine tempo tutmuştu.

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DÜŞÜŞE ENGEL OLAMADI

DHA'da yer alan habere göre; geçen sezonun sonuna doğru geldiği Beşiktaş'ın başında 19 resmi maça çıkan Valerien; 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle siyah beyazlıların adeta orta sıra bir takım performansı göstermesine engel olamadı.

Bu 18 karşılaşmada 2 kez Fenerbahçe, 2 kez de Trabzonspor'la karşılaşan Beşiktaş 4 maçı da berabere bitirirken, 1 kez de Başakşehir'e yenildi. Tecrübeli teknik adamın kredisini oldukça azaltan bir başka istatistik de ligdeki son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabilmesi oldu.

Siyah-beyazlılar ligdeki son 6 maçta; 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Beşiktaş ayrıca 8 maç süren deplasman yenilmezliğini de Hatay mağlubiyetiyle kaybetti.

İşte Valerien Ismael'in Beşiktaş'a geldiğinden bu yana yaptıkları ve yaşanan süreç:

- Gelir gelmez kesinlikle 3-4-3 oynatacağını ve geçmişte çalıştırdığı takımları 150 maç bu sistemle oynattığını açıkladı. Lig bitinceye kadar da 3-4-3 oynattı.

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- Yeni sezon planlamasını yaparken tüm transferler 3-4-3'e göre yapıldı ve yaklaşık 45 gün sadece 3-4-3 formasyonu çalışıldı. Ancak; transferlerden sonra stoper eksikliği kendini çok net belli etti.

- Futbolla ilgili herkes, Beşiktaş'ın yeni sezonda 3-4-3 oynamasını bekleyip, tartışmalarını bunun üstüne yaparken, ligin başlamasına 6 gün kala bir anda her şeyden vazgeçip Sampdoria hazırlık maçıyla 4'lü sisteme geçiş yaptı ve bir daha 3-4-3'e dönmedi.

- Fransız teknik adamın bu çok ani karar değişikliğinde, hazırlık maçlarında oynanan futboldan hiç de memnun olmayan ve sosyal medya vasıtasıyla kendisini sürekli eleştiren taraftarların çok etkili olduğu iddiaları azımsanmayacak seviyedeydi.

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- Beşiktaş, oyun gücü olarak lige iyi başlasa da, ikinci haftada 3-0 öne geçilen ve 3-3 bitirilen Alanyaspor maçı taraftarda adeta bir patlamaya yol açtı. Bu maçta takımın 10 kişi kalması ve açıkça görülen hakem hatalarına rağmen, taraftarın tüm algısı takımın 60-65 dakika tamamen defansa çekilmesi üzerineydi ve hoca ile taraftar arasındaki ilk kopma resmen başladı.

- Beşiktaş'tan puan alan takımların oyun düşüncesi ve puan aldıktan sonraki açıklamaları hep aynı yöndeydi ve bu açıklamaların sahadaki karşı uygulamalarına bir çözüm üretemedi. Bu açıklama 'Beşiktaş'ın 60 veya 70'den sonra oyundan düşeceğini biliyorduk ve planımızı buna göre yaptık' açıklamalarıydı.

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- Oyunu yeterli seviyede okuyamaması ve yaptığı değişiklikler hep eleştiri konusu oldu. Hatayspor maçında da devrenin bitiminde Muleka'yı oyundan çıkarması, Josef'i çok fazla oyunda tutması işaret edilen yanlışlardandı.

SIRADAKİ 3 MAÇ KADERİNİ BELİRLEYECEK

Sonuç olarak Valerien Ismael ile ilgili en çok dile getirilen iki senaryo ise Dünya Kupası arası ile ilgili.

Bu senaryoda birinci seçenek: Kalan 3 maç ve kupa maçının kazanılıp 40 günlük araya mümkün olduğunca zirvede girmek teknik direktörün, başkanın, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'nın en büyük beklentisi ve dileği.

İkinci seçenek ise: 3 maçta kaybedilecek olası her puanın, Valerien Ismael'in Beşiktaş kariyerini bitirmeye yaklaştıracak puanlar olacağı.

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GÜVEN SARSILDI, YOL AYRIMI GÜNDEMDE

Öte yandan NTV Spor'da yer alan habere göre; İki haftada yitirilen 5 puan, Valerien Ismael'in azalan kredisini tüketti. Başkan ve yönetim kurulunun Fransız çalıştırıcaya olan güveni sarsılırken, teknik direktör değişikliği artık siyah beyazlıların gündeminde.

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon Euro kazanıyor. Fransız teknik adamın görevine son verilmesi halinde, bu ücreti tamamı kendisine ödenecek.

ŞENOL GÜNEŞ VE SERGEN YALÇIN İDDİALARI

Beşiktaş’ın yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan iki isim var. ŞENOL GÜNEŞ ve Sergen Yalçın. Siyah-beyazlıların son 3 şampiyonluğunda imzası olan iki teknik adam da serbest durumda. Beşiktaş, Valerien Ismael ile yollarını ayırması halinde Şenol Güneş veya Sergen Yalçın ile anlaşma sağlayabilir.

11 GÜNDE HER ŞEY DEĞİŞTİ

AHMET NUR ÇEBİ: ŞAMPİYONLUK KUPASINI VALERIEN ISMAEL'LE BİRLİKTE KALDIRACAĞIM

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 14 Ekim tarihinde yaptığı açıklamada, teknik direktör Valerien Ismael'e güvenlerinin tam olduğunu, bu sezon şampiyon olacaklarına inandığını söylemişti. Ancak yalnızca 11 gün içerisinde siyah beyazlı kulüpte ayrılık çanları çalmaya başladı.

AHMET NUR ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDEYDİ:

"Sosyal medyayla ilgili eleştirilerin sebebinin arkasında Beşiktaş başkanına ve yönetimine tezgahlanmaya çalışılan komplo var. Takımın başarısız olması, hocanın aşağı çekilmesi, hocayla futbolcular arasında problem varmış gibi algılar yapılıyor. 3 ay evvel burada seçim yapıldı. Herkese gelin, lütfen aday olun dedim. 3 ay evvel seçime girmeyenler, şu anda fellik fellik takım başarısız olsun, Çebi gitsin biz oturalım niyetindeler. Biz kulübü çok iyi toparladık, büyük temizlikler yapıldı. Bunu Beşiktaş için yaptık. İnsanların iştahları kabarmış."

"Valerien Ismael'e çok güveniyorum. Kendisinde birçok artı özellikler var. Kupayı, bu seneki şampiyonluğu Valerien Ismael ile kazanma isteğindeyim. Ismael ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı planladım, plan çerçevesinde gidiyorum. Valerien Ismael ile ilgili fikrimde bir değişiklik yok. Fikir değiştirmem için bir durum da söz konusu değil. Seçimden 3 ay sonra Beşiktaş'ın hocasıyla zor duruma düşürülerek yönetimin istifasını bekleyenler, boşa bekliyor. 3 yıl bekleyecekler. Ben hocamla sözleşmesi süresince devam edeceğim."

"Yazılı ve görsel medyada eleştiri yok, aşağı çekme var. 'Şurada, burada hata yaptı'yı geçiyorum. Her cümlelerinde hocayı değersizleştirmeye çalışılıyor. Bu takımı aşağı çekmenin bir yolu da, rakiplerimizin benimsediği Beşiktaş'ı içeriden dışarıdan karıştırmaktır. Taraftarlarımız, bu komploları hazırlayanların oyununa gelmeyin. Biz nasıl sahip çıkıyorsak, taraftar da hocasına sahip çıksın. Valerien Ismael medyadaki eleştirilere kulak asmıyor. Ben daha çok üzülüyorum. Eleştirileri hoca hiç takmıyor. Ancak, bu eleştirilerin nedenini anlayamıyor."

SERGEN YALÇIN'IN KARARINI SİNAN ENGİN AÇIKLADI

Beyaz TV yorumcusu Sinan Engin, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Valerien Ismael'in geleceğine ve taraftarın Fransız teknik direktörün yerine istediği Sergen Yalçın'ın kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sinan Engin, "SERGEN YALÇIN ile konuştum, takım çalıştırmayacak. İstemiyor yani… İkna ederler mi bilmiyorum ama şu an için böyle bir düşüncesi yok. Ismael olmadı. Sevgili Başkan Ahmet Nur Çebi, gereken operasyonu yap. Valerien Ismael ile devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

"O FUTBOLCULAR HOCAYI SATMIŞTIR"

"Bir futbolcu grubunda, hocanın taktiğini eleştirenler varsa, o futbolcular, hocayı satmıştır! Wout Weghorst'un demecine bakın, dikiş daha tutmaz! Valerien Ismael, Beşiktaş taraftarının gönlüne giremedi. Hatay'dan 3 puanla dönse, içeride Ümraniyespor'u da yense, gitti Galatasaray ile de berabere kaldı. Taraftarlar yine de Valerien Ismael'e tezahürat yapmaz."

"ELEKTRİKLER KESİLMİŞ!"

"Beşiktaş taraftarı ile Valerien Ismael arasında elektrikler kesilmiş. Sadece Ismael suçlu değil! Suçun en büyüğü futbolcularda. Çıkacaksın, Beşiktaş futbolcusu gibi oynayacaksın. Beşiktaş için ileriye bakıyorum, tabloyu görüyorum. Valerien Ismael ile devam edecek gibi görünmüyor. Beşiktaş'ın devre arası Ismael ile yolları ayırması gerekebilir. İki ileri, bir geri!"

"GALATASARAY'A YENİLİRSE HİÇBİR YÖNETİM TUTAMAZ"

"Beşiktaş eğer Galatasaray'a yenilirse, Valerien Ismael'i hiçbir yönetim tutamaz. Beşiktaş, Galatasaray'dan sonra Antalyaspor maçını oynayacak, büyük protestolar olur. Antalyaspor maçını Allah korusun kaybedersen, takımın başında duramazsın! Bu kulübün gerçek sahibi taraftar! Ne istiyorlarsa, yapmak zorundasın."

"JOSEF'İ NİYE OYNATIYOR?"

"Puan farkı olarak çok büyük bir şey yok ama Beşiktaş taraftarı daha iyi bir oyun bekliyor. Josef mesela, ben oynatmam! Kötü oynuyor, ısrar ediyor. Jackson Muleka'yı neden oyundan aldın? Neden Cenk Tosun ile başlamıyorsun? Beşiktaş'ta birinci suçlu teknik direktördür ama toptan kimse ölmez! Topun önüne geçmiyorsun, adam kaçırıyorsun! Sen sahada gerekeni yapacaksın. İlk 30 dakika müthiş bir Beşiktaş vardı, orada 3-0 yapabilirdi. Sonra iş koptu. Hatayspor çok iyi takım değil, Ömer Erdoğan dönemindeki Hatayspor daha iyiydi. Benim söylediklerimi anlaması gerekenler, anlamıştır. Valerien Ismael ile devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor."