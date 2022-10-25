Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un 33. saniyede attığı gol öncesi o ayrıntı! Rakip sahada kalmış...

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Beşiktaş, Hatayspor karşılaşmasına adeta ilk dakika içerisnde gelen golle 1-0 önde başlarken, maçın ardından ilginç bir görüntü sosyal medyaya düştü.

Siyah beyazlı ekibin 1-0 sütünlüğünü koruyamayıp 2-1 kaybettiği mücadelede ilk gol henüz ilk saniyelerde Wout Weghorst'tan geldi. Hollandalı golcü, Muleka'nın ara pasında harika bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Daha sonra ise maçın başlama düdüğü öncesi Weghorst'un rakip sahada olduğu yönünde görüntüler ortaya çıktı.



Maçın 33. saniyesinde gol atan Wout Weghorst'un maçın başlama düdüğünden önce rakip sahada olduğu anlaşıldı.

Öte yandan Wout Weghorst, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuştu.

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"BEŞİKTAŞ'IN STANDARTLARI İÇİN YETERLİ DEĞİL"

Weghorst yaptığı açıklamada, "İyi bir sonuç değil, istediğimiz bir sonuç değil. Beşiktaş'ın standartı bu değil. Şampiyonluk için oynuyorsak bu tür kayıplarda bulunmamamız lazım. Bu maçları asla kaybetmememiz gerekiyor. Maça iyi başladık, golü de bulduk. İlk yarının ortalarında geri çekilmeye başladık. İkinci yarı daha çok çekildik ve rakibe alan bıraktık. Hocamızın istediklerini yapamadık. Beşiktaş'ın standartları için yeterli değil, üzgünüz." dedi.

Mağlubiyetten dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Hollandalı, "Hayal kırıklığına uğradık. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok kendimizi göstermemiz lazım. Hücuma geliyoruz, sonlandıramıyoruz. Gol yemememiz lazım. Elimizden geleni yapacağız ama yeterli değil." ifadelerini kulladı.

Ayrıca Weghorst'un teknik direktör Valerien Ismael'e göndermede bulunduğu sözlerin tercüme tarafından çevrilmediği de iddia edildi;