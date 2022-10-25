Hatayspor - Beşiktaş maçı sonrası Valerien Ismael'e zehir zemberek sözler! "Kıvrak zekası yok, 11 hafta çöpe gitti"

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Spor Toto Süper Lig 11. hafta maçında Hatayspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan ve hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı maçı Hatayspor 2-1 kazandı.

Beşiktaş, maçın 31. saniyesinde Wout Weghorst'un attığı golle öne geçti. Siyah-beyazlılar ilk yarıyı da bu skorlka önde tamamladı. Hatayspor'un eşitlik sayısını 50. dakikada Ze Luis kaydetti. Dakikalar 90'ı gösterirken Kaan Kanak ceza alanı dışından sert bir şutla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu tayin etti.

VOLKAN DEMİREL ETKİSİ

Son 6 maçta 5. kez puan kaybeden ve 4 maç sonra mağlup olan Beşiktaş 19 puanda kaldı. Volkan Demirel önderliğinde çıktığı 4. maçta 3. kez galip gelen Hatayspor ise puanını 10'a yükseltti.

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VOLKAN DEMİREL yönetiminde çıktığı dört Süper Lig maçında 9 puan toplayan Hatayspor (3G 1M), daha önceki 15 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı. Başarılı teknik adam, Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş'a deplasman mağlubiyeti yaşatan ilk teknik direktör oldu.

Kasım 2020'den (Lokomotiv Moskova formasıyla) bu yana ilk golünü Beşiktaş'a atan Ze Luis, bu sezon Süper Lig'de Hatayspor adına kafa golü kaydeden ilk oyuncu oldu.

BEŞİKTAŞ BİR İLKİ YAŞADI, WEGHORST REKOR KIRDI

Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Valerien Ismael yönetiminde ilk kez açılış golünü attığı bir Süper Lig maçını kaybetti.

Hatayspor filelerini havalandıran Wout Weghorst, bu sezon Süper Lig'deki en erken golü attı.

GÜNTEKİN ONAY: ISMAEL'DE BU ISRAR NEDEN?

Son 6 maçta sadece 1 galibiyet ve sürekli geriye giden bir oyun. Atak çeşitliliği yok. Nitelikli baskı sadece maçların ilk yarısında var. Hücumda çoğalma konusunda ciddi sıkıntılar devam ediyor. Taktiksel zenginlik, esneklik, yaratıcılık yok. Hep aynı oyun, hep aynı formasyon. Tuhaf oyuncu değişiklikleri.

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MUTLAKA SORGULANMALI

Hatayspor’un mücadelesine büyük saygı duymak gerekiyor ama lig 18’incisi, kadrosu kısıtlı, sadece savunmada bekleyen ve defansta da organize olamamış bir takım karşısında 1’inci dakikada 1-0 öne geçip de maçı kaybediyorsa Beşiktaş’ın oyunu ve teknik direktörü en sert ve acımasız şekilde sorgulanmalıdır.

Bireysel olarak hiçbir futbolcuda ilerleme yok. Kazanma arzusu ve hırsı yerlerde. Tek oyun planı oyun kurgusu ve zekası olmayan Kevin N’Koudou’nun yapacağı ortalar ve uzun toplar üzerine kurulu.

ACEMi VE YARATICILIKTAN UZAK

Valerien İsmael’in zaten teknik adamlık kariyerinde bir başarısı yok, büyük takım çalıştırmışlığı yok. Uzun süre bir kulüpte çalışmışlığı da yok. Ancak yetenekli ve gelişmeye açık bir teknik adam hiç değil.

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İşin kötüsü Fransız çalıştırıcının futbola dair parlak fikirleri ve kıvrak zekası hiç yok.

Beşiktaş böyle bir teknik adamla 11 haftayı çöpe attı. Kötü sonuçlarda bir teknik adamın arkasında durulur. Ancak oyunda bir ışık görünüyorsa. Bu kadar acemi ve yaratıcılıktan uzak böyle bir teknik adamla bu ısrar neden?

UĞUR MELEKE: BU BEŞİKTAŞ KADROSU ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPABİLİR

Hatayspor, Serkan Özbalta yönetiminde ligin topla en fazla oynayan 5 takımından biriydi. Geriden pasla çıkma stratejisini benimsiyor, örerek hücum hayal ediyorlardı. Demirel’in göreve gelmesiyle strateji değişti; Sivasspor’u yendiler ama rakiplerinin o maçta şutlarda 29-4 üstünlüğü vardı. Alanya’yı sadece yüzde 29 topla oynayarak mağlup ettiler. Ardından da Karagümrük’e 3-0, Düzce’ye 2-0 kaybettiler. Daha pragmatik bir futbol anlayışı benimsediler Volkan Hoca’yla. Oyunu yarı alanlarında kabul edip Lobjanidze ve El Kaabi ile geçiş arıyorlar ana plan olarak. Dün de bu stratejilerini harika uygulayarak 1-0’dan geri dönmeyi ve galip gelmeyi başardılar.

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SÜRAT ADI ALTINDA TELAŞLI OYUN

Bir büyük takım böyle bir Hatay’la oynuyorsa, oyunu domine edecek haliyle. Çünkü topu zaten size bırakıyor Hatay takımı. Beşiktaş böyle bir maçta sabırlı akın yapmalı, öne stoperleriyle gelmeliydi. İkinci-üçüncü bölgede kalabalıklaşan, topu çeviren, kapalı savunmanın konsantrasyonunun düştüğü anı arayan bir Beşiktaş olmalıydı. Ancak İsmael’in taktik repertuvarında böyle bir oyun yok.

Sürat adı altında telaşlı oyunu benimsiyor İsmael. Dün özellikle ikinci devrede hücum planları yine Nkoudou’nun kenar ortalarına mahkum oldu. Hatay havada iyi bir takım. Cenk ve Weghorst havada zaman zaman fırsat buldularsa da yetmedi puan için.

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HEP AYNI DEĞiŞiKLiKLER

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş-Trabzon maçında ilk değişiklik sağ açık Redmond olmuştu. Ardından da 60’larda Salih-Alli çıkıp Gedson-Cenk girmişti oyuna. Dün de birebir bu değişiklikler oldu yine ikinci yarıda. İki maçta peş peşe birebir aynı değişiklikler olunca ister istemez şu soru geliyor insanın aklına:

Trabzon maçında iki santrforlu düzen iş yaptıysa, bu müsabakaya neden öyle başlanmadı? Alli-Cenk değişikliğiyle, Salih-Gedson değişikliği bir paket mi? Tek başına Alli-Cenk değişikliği yapılamıyor mu?

YÜZÜNCÜ KEZ YiNELiYORUM

İsmael’in kariyerine saygı duyuyorum ancak mesleğimin gereğini yapmak ve yüzüncü kez yinelemek zorundayım:

İsmael’in taktik repertuvarı kısıtlı kalıyor bu takıma. Beşiktaş’ın bu derin ve kaliteli kadrosu daha iyisini yapabilir.