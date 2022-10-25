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Nihat Kahveci'den Valerien Ismael'e eleştiri! "Türkçe bilmiyor olabilir, Adios hocam"

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Nihat Kahveci
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 08:50

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Valerien Ismael'i hedef aldı.

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TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından teknik direktör Valerien Ismael'i eleştirdi.

İŞTE O SÖZLER

"Hatayspor'u tebrik ediyorum. Düşme potasının üzerine çıktılar. Takımla sinerjileri tuttu. Sivas deplasmanında da kazandılar. Beşiktaş gibi bir takıma karşı bu kadar kötü başlamalarına rağmen 3-4 pozisyon bulmalarına rağmen kazandılar"

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"İSTİFA ETSEN NE OLACAK, ETMESEN NE OLACAK"

"Herkes Ismael istifa diyecektir, Alanya maçından beri her kazandığı maçtan beri, Sivas, Karagümrük, iki derbi maçı, İstanbulspor... Her maçtan sonra kazandıktan sonra bile bu takım maça iyi başlıyor, gelişme ve sonuç dönemini yapamıyor dedik. Biz algıcı olduk bunları söyleyince. Ben hiç öyle işlere girmem. Ben güzel futbol izlemek istiyorum. Oyunu domine ediyorsun, ligin bu sezonki en erken golünü atıyorsun, yine ilkleri yaşatıp nasıl bu maçı veriyorsun. Ismael istifa etsen ne olacak, etmesen ne olacak. Ortalık yıkılıyordur şimdi. O tünele girdikten sonra artık sonunda neler olabileceğini görmen lazım"

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"BEN PUANA BAKMAM OYNANAN OYUNA BAKARIM"

"Giresunspor'a attığın golle hoca kalsın demeyeceksin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la berabere kaldın diye kalsın hoca demeyeceksin. Lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı nedir ki? Demeyeceksin. Ben bakmam puana, oynanan oyuna bakarım. Biz hep oyun gücünü ele aldık ve değerlendirdik."

"ADIOS VALERIEN ISMAEL"

"Hocamız Türkçe anlamayabilir, büyük Beşiktaş taraftarı istifa diyor. Adios hocam diyorum, güle güle diyorum. Ben değil taraftar buna karar veriyor. Trabzon maçında da taraftar bunun tezahüratını yaptı. Hocanın arkasında sadece sahadaki futbol ve 3 puan durur. Yönetimler hocanın arkasında falan duramazlar galibiyet gelmedikçe. Hocanın arkasında hiçkimse duramaz 3 puandan başka. Bir akıyor Beşiktaş 2-3 olur diyorsun. Sonra birisi çıkıp elfrenini çekiyor sanki. Gitmeyen, akmayan bir takım oluyor. Sağlı sollu ortalara kalıyor.

"HATAY - PARİS DİREKT UÇUŞ VARSA..."

"Hatay - Paris direkt varsa uçak yollasalar kimse neden bu kadar çabuk gidiyor hoca demez. Son 15 dakikada oynanan futboldan sonra hele ben de kal demeyeceğim. "

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"DELE ALLI OYNAYACAK DİYE MAÇ KAYBEDİYORSUN"

"Muleka asist yaptı devrede neden çıktı, sakatsa sözümü geri alırım ama neden çıktı? Delle Alli oynayacak diye maç kaybediyorsun. Muhteşem oyuncusun, iyi oynadığında kimse bir şey demez ama 4 maçtır yoksun, hala da oynuyorsun. Bu nasıl kredi, hiçbir oyuncunun böyle bir kredisi yok. Neden aldınız Dele Alli'yi demem ama kötü oynarken de oynatmazsın artık"

JOSEF DE SOUZA SÖZLERİ

"Josef'in Ankaragücü maçında yaşadıklarını unut artık. Beşiktaş formasına konsantre ol, sen bu takımın en önemlilerinden biriydin. Josef bu takıma konsantre ol, Salih çırpınıyor her maçta oyundan alınıyor. Masuaku rakip beki gelirken müdehale edeceksin, sadece top sendeyken olmaz. Nasıl şampiyon olacaksın böyle oynarsan? Gedson'un yerine geçip empati yapayım, Alli'yi görüp ben niye oynamıyorum derim yani. Oyuna girdikten sonra da geride var ileride var. Neden Gedson'un oynamadığını anlatsın mesela"

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#Beşiktaş#Valerien Ismael#Nihat Kahveci

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