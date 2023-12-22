Son dakika: Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain şoku! Sahalardan aylarca uzak kalacak...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar; karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, iki futbolcusunu da sakatlığa kurban vermişti. Gedson Fernandes ile Alex Oxlade-Chamberlain, Alanyaspor maçında sakatlanmış ve müsabakaya devam edememişti.

"TAM KAT YIRTIK TESPİT EDİLDİ"





Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Alex Oxlade-Chamberlain'in uyluk arka adalesinde tam kat yırtık tespit edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın yayınladığı bilgilendirme metninde şu ifadeler yer aldı;

"Futbol Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Corendon Alanyaspor’la oynadığı müsabakada sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı ve gerilme nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Alex Oxlade-Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (Biceps femoris) tam kat yırtık tespit edilmiştir."

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4 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK





İngiliz futbolcunun sakatlığı sonrası sahalardan uzak kalacağı süre merak ediliyordu. beIN Sports'un haberine göre Chamberlain, 4 ay boyunca forma giyemeyecek.