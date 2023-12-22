Beşiktaş'ta kritik yeni teknik direktör kararı! Rıza Çalımbay'ın yerine gelecek hoca yerli mi olacak yabancı mı? Yönetimin ilk tercihi...

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Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, konuk ekip Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanmış ve siyah - beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı.

Siyah - beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.

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Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrasında Beşiktaş Yönetimi'nin takımın başına getireceği teknik direktör merak edilmeye başlandı.

İLK TERCİH YABANCI

Siyah - beyazlı kulübün ilk tercihinin yabancı hocadan yana olduğu öğrenildi. İşte adaylar...

Beşiktaş'ın yabancı teknik direktör adayları arasında Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio, Stanislav Cherchesov gibi isimlerin yer aldığı öne sürülmüştü.

TARAFTARLARIN SERGEN YALÇIN İSTEĞİ

Alanyaspor maçında Tüpraş Stadyumu'nu dolduran siyah - beyazlı taraftarlar, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunmuştu.

Bu durum sonrasında birçok taraftar da sosyal medyadan Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesi için binlerce paylaşım yaptı.

Beşiktaş Yönetimi'nin ilk tercihinin yabancı teknik direktörden yana olmasının yanı sıra taraftarların Sergen Yalçın isteğinin de masaya yatırıldığı ve kararın kısa süre içinde verileceği öğrenildi.

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RIZA ÇALIMBAY'IN II. BEŞİKTAŞ MACERASI

Beşiktaş'ta geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasıyla birlikte 12. haftada göreve gelen Rıza Çalımbay'ın siyah - beyazlı takımla 2. dönemi beklenenden kısa sürdü.

İlk maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden ve serüvenine 3 puanla başlayan Çalımbay, Samsunspor'u da 2-1 yenerek 2'de 2 yapmıştı. Daha sonra Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kendi evinde Fenerbahçe ve Alanyaspor'a 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda ise ilk maçına Club Brugge karşısında çıkan Çalımbay, sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. İkinci karşılaşmasında ise Lugano deplasmanına çıkan Beşiktaş, rakibini 2-0 mağlup etmişti.

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Siyah - beyazlı takımın başında Süper Lig'de 5 maça çıkan Çalımbay, 7 puan toplayabildi. Beşiktaş, Süper Lig'de 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ'TA 2 KUPA KAZANMIŞTI

Beşiktaş'ın başına 2019/20 sezonunun yarısında geçen Sergen Yalçın, 79 resmi maçta 45 galibiyet - 10 beraberlik - 24 mağlubiyetlik bir performans sergilemiş ve 1.84'lük puan ortalaması yakalamıştı.

51 yaşındaki teknik adam, 2020/21 sezonunda Beşiktaş ile hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

'50 KUPA KALDIRIRIM' RÖPORTAJI GÜNDEM OLMUŞTU

Beşiktaş ile yolları ayrılan Rıza Çalımbay, göreve gelmeden önce Spor Arena'ya verdiği röportajda 'Beşiktaş'ın başına gelsem 50 kupa kaldırırım' ifadelerini kullanmış ve bu sözler gündem olmuştu. Ancak tecrübeli hocanın siyah beyazlı ekipteki serüveni yalnızca 43 gün sürdü.

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İşte o röportaj:



