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Son dakika: Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi! İşte 5 haftalık serüvende yaşananlar...

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Ayrılık
Son dakika: Beşiktaşta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi İşte 5 haftalık serüvende yaşananlar...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 00:57

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve üst üste 2. kez yenilmişti. Siyah - beyazlılarda ligin 12. haftasında göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar resmen ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada deneyimli hoca ile karşılıklı anlaşılarak ayrılık kararının alındığı belirtildi. İşte detaylar...

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Son dakika haberleri: Kulüp tarihinin en çalkantılı sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Siyah - beyazlılar, Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlamış ve Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılarak üst üste 2. mağlubiyetini almıştı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı taraftarlar; gösterilen performansa, oyunculara ve teknik ekibe tepki göstermişti. Ayrıca Beşiktaş Yöneticileri de müsabaka sonrası teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir araya gelmişti.

ÇALIMBAY DÖNEMİ RESMEN SONA ERDİ

Bugün yapılan resmi açıklama ile birlikte Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi.

Son dakika: Beşiktaşta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi İşte 5 haftalık serüvende yaşananlar...

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Siyah - beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

"Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır.

Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay’a tüm emekleri için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"

ÇALIMBAY YERİNE DÜŞÜNÜLEN ADAYLAR

Öte yandan NTV Spor'un haberine göre Beşiktaş Yönetimi'nin teknik direktör gündeminde Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Ruud van Nistelrooy, Frank de Boer, Jorge Sampaoli, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov isimleri yer alıyor.

TARAFTARLAR, SERGEN YALÇIN'I İSTEDİ

Son dakika: Beşiktaşta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi İşte 5 haftalık serüvende yaşananlar...

Siyah - beyazlı taraftarlar, Alanyaspor maçının son dakikalarında skora tepki göstererek, eski teknik direktörleri Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulunmuştu. Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan da Yalçın lehine birçok paylaşım yapıldı.

RIZA ÇALIMBAY'IN 5 HAFTALIK SERÜVENİ

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Son dakika: Beşiktaşta Rıza Çalımbay dönemi resmen sona erdi İşte 5 haftalık serüvende yaşananlar...

Beşiktaş'ta geçici olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Burak Yılmaz ile yolların ayrılmasıyla birlikte 12. haftada göreve gelen Rıza Çalımbay'ın siyah - beyazlı takımla 2. dönemi sadece 5 hafta sürdü.

İlk maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden ve serüvenine 3 puanla başlayan Çalımbay, Samsunspor'u da 2-1 yenerek 2'de 2 yapmıştı. Daha sonra Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kendi evinde Fenerbahçe ve Alanyaspor'a 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu.

Siyah - beyazlı takımın başında 5 maça çıkan Çalımbay, 7 puan toplayabildi. Beşiktaş, Süper Lig'de 26 puanla 5. sırada yer alıyor.

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#Beşiktaş#Rıza Çalımbay#Ayrılık

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