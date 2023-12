Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan oyunculara olay sözler! 'İnanamıyorum...'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 17. haftasında öne geçtiği maçta Alanyaspor'a 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı.

Bugün Alanyaspor bizi mağlup etmedi, kendi kendimize yenildik. Öyle 3 tane bariz hata yapılır mı yani! Yılların profesyonel oyuncuları bunlar... Gerçekten öyle... Attıkları golleri onlar atmadı, kendi ayağımızla, elimizle verdik. Oyuncu bu kadar duyarsız olur mu yahu? Oyuncuların biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bu kadar taraftar var, onları sevindirmeleri gerekirken yaptıkları bireysel hatalardan dolayı maalesef maçı kaybettik. Onun dışında bir şey yok.

"CHAMBERLAIN HER MAÇTAKİ GİBİ YİNE SAKATLANDI"

İkinci yarı gayet iyi başladık. Chamberlain sakatlandı, yine her maç olduğu gibi... Ondan önce Fenerbahçe maçında iki adamımız gitti. Gedson ve Umut gidince başka şeye döndü maç. İnanamıyorum. Oyuncuların bu kadar bariz hata yapmalarına... Elimizde yapacak bir şey de yok.

Haberin Devamı

"GEDSON OYNAYABİLİRDİ"

Gedson oynayabilirdi mesela, oynayabilirdi. Ayağı o kadar kötü değildi, oynayabilirdi.

"KALECİMİZ TOPA VURACAĞINA ÇALIMA GİDİYOR"

Beşiktaş takımı reaksiyon gösteriyor, niye göstermesin ki, gösteriyor ama devamı gelmiyor. Yenilen goller bizi mahvediyor. Golümüzü attık. Hiçbir şey yok. Yediğimiz gol, kendi kalemize attığımız gol gibi. Öbürü geri pas veriyor, gol oluyor. Kalecimiz topa vuracağına çalıma gidiyor ve gol oluyor. Bu maçın bütün rakamlarına bakın, en üst biziz, yapmışız etmişiz, şut falan bizde. Bireysel hatalar maalesef bizi kötü yaptı. Onun dışında bir şey yok.

"KADRO DIŞI KALANLAR KADRO DIŞI KALMASALARDI"

Nasıl düzelecek? Düzelecek. Beşiktaş'ta oynamayan oyuncular oynasaydı, sağlam olsalardı, kadro dışı kalmasalardı... 5 tane kadro dışı kalan adam, kadro dışı kalmasalardı, doğru dürüst işlerini yapsalardı bugün bambaşka şey olurdu. Gitgide takım zayıflıyor. Altyapıdan alıyoruz. Tam hazır olmayanları oynatıyoruz.

Bugün her şey hikaye. Tek şey yaptığımız 3 bireysel hata. Hangi takımla oynarsan oyna, bu hataları yaparsan yenilirsin.

Haberin Devamı

"SEN NASIL KALECİSİN!"

Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit! Amartey'in yaptığı şey. Kaybetmeyeceksin yahu! Bir kalecin var, kimse kalmadı zaten orada, topu rakibe veriyorsun. Bu 1 olur, 2 olur, 3 olur. Ondan sonra çıkaramazsın, mümkün değil.

"KADRO DIŞILAR OLMAMASI GEREKİYOR"

Ben takımı ilk gördüm, hepsi karamsar, hepsi düşünceli. Maalesef söylüyorum, insanlar bazen ters anlıyorlar, çok sakat vardı. Burası zaten problem. Yeni yönetim geldi, 5 kişiyi kadro dışı bıraktı. Kadro dışı bırakılan oyuncuların kariyerine bakın, mükemmel oyuncular. O oyuncular her şeyleriyle hazır olsalar, oynasalar, bu maçlar böyle olmaz. Böyle bir kopukluk oldu. Kadro dışı bırakmalar her kulüpte olur ama Beşiktaş'ta olmaması gerekiyor. Bu da bozuyor tabii ki takımı. Kadro dışı kalanlar iyi oyuncular ama beklentileri karşılayamayan oyuncular. Bir tane şey var, çıkış yaşanmak isteniyorsa. Kesinlikle bazı yerlere oyuncular alınmalı. Onlar alınırsa her şey düzelir.

Haberin Devamı

"YENİ YÖNETİMİN BİR ŞEY YAPMASI GEREKİYORDU"

Yeni yönetim geldiği için mutlaka bir şey yapması gerekiyordu. İnceledikleri, gördükleri bir şey vardı ki böyle bir karar aldılar. Kadro dışı kalanlar, çok kaliteli ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunda olan arkadaşlar. Mutlaka bir şey var ki kadro dışı kaldılar. Bizim için sıkıntı. Zaten kadro kuramıyoruz, kadro dışı kalanlar da olunca daha da kadro açısından zor oldu. Bir şey olduğuna göre yapılması gerekiyordu.

"BU TAKIMIN YARISINI ALMAZDIM"

Bu takım çok kırılgan bir takım. Çok yüklenme yapılmış bir takım. Birazcık daha böyle bağ yok, takımın birbirine bağı olması gerekiyor. Birlik beraberlik gerekiyor. Beşiktaş'ta yıllardan beri ilk defa kadro dışı oluyor. Bunu hak eden oyuncular var, gerçekten var. Takımına her şeyini vermeyen oyuncular var. Onları düzeltmeye çalıştık, uğraştık. Sezon başı gelmezdik. Sezon başı gelmiş olsaydım, bu takımın yarısını almazdım. Öyle yapmazdım. Bu duruma düşmezdi takım. Biz geldiğimiz zaman elimize bir takım verildi, iyi şeyler yapmaya çalıştık.

Haberin Devamı

ALTYAPIDA AMARTEY KADAR OYUNCU YOK MU?

Bizim stoperlerimiz var. Necip var. Sakat. Tayyip, daha ilk defa kadroya aldık. En büyük sıkıntı, bu takıma sakatlıklar nereden, nasıl geliyor. Oraya bakmak lazım. Ben futbol hayatımda 10 tane birden sakatlık görmedim ama sakat. Elinizde yabancı arkadaşlar var. Alınan oyuncular da bunlar! Yapacak bir şey yok. Ben bu takımın yarısını almam, gerçekten almam, içimden gelerek söylüyorum. Beşiktaş büyük kulüp, buraya daha iyilerini, layık olanları alacaksın yani.

"BEŞİKTAŞ'A GELDİĞİMDE KENDİME ACIDIM"

Beşiktaş'a geldiğimde ben, kendime acıdım. Neden acıdım? Ben hiçbir zorluktan kaçmam, sonuna kadar giderim. Bu kadar sakat görmedim. İnanın öyle. O kadar sakat, 5 tane kadro dışı. Ben, evimde otururken Ahmet Nur Çebi beni çağırdı ve maçları söyledi. Ben de 'Beşiktaş zordaysa gelirim' dedim. Geldim ve mukavelem 2024'ün 6. ayında bitiyordu. Ancak bir maddeye göre yeni gelen yönetim 15 gün içinde sözleşmemi feshedebiliyordu. Önce Serdar Adalı ile görüştüm, Mehmet Özdilek ile ve sonra da Samet Aybaba ile görüştük. Hasan Arat'ın yönetimindeydi. İki taraf da benimle devam edeceğini söyledi. Şimdi sözleşmem devam ediyor ama bitmek üzere. 2 maç kalıyordu, 'uzatabilir misin?' dediler ben de tabii kabul ettim. Ben kimseden bir talepte bulunmadım. İki tarafa da takım raporunu verdim. Geldim, elimden geleni yaptım. Bana verilen kadro da bu ama maalesef burada bazı şeyleri başarmak için çok uzun zaman gerekiyor.