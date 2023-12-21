Beşiktaş - Alanyaspor maçında Daniel Amartey'den büyük hata! Maç boyunca ıslıklandı

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor'u konuk etti. 9. dakikada öne geçen Siyah-beyazlı takım, üstünlüğünü koruyamayıp sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, deplasmanda 2-0 kazanılan Lugano karşılaşmasının 11’ine göre 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Ersin Destanoğlu, Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl’ün yerine Mert Günok, Colley, Masuaku ve Semih Kılıçsoy’u görevlendirdi.

Kaleyi Mert Günok’a emanet eden Çalımbay, savunma dörtlüsünü; Onur Bulut, Amartey, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Chamberlain üçlüsünü bozmayan Rıza Çalımbay, hücum hattında ise Semih Kılıçsoy, Muleka ve Cenk Tosun’u görevlendirdi.

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TAYYİP TALHA 264 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş’ın 24 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, 264 gün sonra bir maç kadrosunda yer aldı. Geçen yıl Nisan ayında oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Tayyip Talha, Alanyaspor mücadelesinin kadrosuna dahil edildi. Siyah-beyazlı formayla son maçına 2 Nisan’da oynanan Fenerbahçe derbisinde çıkan 24 yaşındaki stoper, 264 gün sonra bir maç kadrosunda kendine yer buldu.

MASUAKU 4 MAÇLIK ARANIN ARDINDAN 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin Demokratik Kongolu sol beki Arthur Masuaku, 4 maçlık aranın ardından ilk 11’de görev aldı. Son olarak Süper Lig’in 13’üncü haftasında deplasmanda oynanan Samsunspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen tecrübeli sol bek, daha sonra sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Süper Lig’de Ankaragücü ve Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde ise Club Brugge ve Lugano maçlarında formasından ayrı kalan Masuku, 4 maç sonra 11’deki yerine döndü

SEMİH KILIÇSOY LİGDE İLK KEZ 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin genç golcüsü Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig’de ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11’de başladı. Bu sezon ligde 3 maçta sadece 18 dakika görev alabilen genç golcü, Konferans Ligi elemelerinde Neftçi Bakü ile iç sahada oynanan karşılaşmada ilk 11’de görev almıştı. Semih, Süper Lig’de ise ilk kez Alanyaspor maçında 11’de görev yapabildi.

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FATİH TEKKE’DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig’in 15’inci haftasında 1-0 kazanılan İstanbulspor maçının 11’inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Sisto ve Cordova’nın yerine Balkovec ve Fer’i ilk 11’de görevlendirdi.

Fatih Tekke, Beşiktaş karşısında şu 11 ile sahada yer aldı: “Ertuğrul Taşkıran - Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Novais, Fer, Oğuz Aydın, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca.”

MONTELLA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Öte yandan Türkiye A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı tribünden takip etti.

HAKEM TRİOSUNA ÇİÇEK VERİLDİ

Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşması öncesinde maçın hakem triosuna çiçek verildi. Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar ve Genel Sekreter Cem Sezgin, mücadele öncesinde Halil Umut Meler’e yapılan saldırı nedeniyle hakem Ümit Öztürk’e çiçek verdi.

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TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Bu sezon gösterdiği dalgalı performansla zirvenin uzağında kalan Beşiktaş’ta, taraftarlar Alanyaspor maçına çok fazla ilgi göstermedi. Siyah-beyazlı ekibin Alanyaspor’u konuk ettiği karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar olması dikkatlerden kaçmadı.

İTİRAZDAN SERBEST VURUŞ OLDU, VAR İNCELEMESİ SONUCU GOL GELDİ

Beşiktaş, maçın 9. dakikasında Omar Colley ile golü buldu. Alanyaspor ceza alanına yakın bir noktada yerde kalan ve faul bekleyen Efecan Karaca, oyun akarken hakeme yoğun şekilde itiraz etti. Ümit Öztürk, oyunu durdurup Efecan'a sarı kart verdi.

Kurallar gereği oyun akarken yapılan itirazda rakip lehine endirekt serbest vuruş verildiği için Beşiktaş ceza alanına yakın bir noktadan endirekt serbest vuruş kazandı. Cenk Tosun'un sert şutunda barajdan seken topu önüne alan Omar Colley topu ağlara gönderdi.

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Golden sonra faul işareti yapan Ümit Öztürk, VAR uyarısı sonrası monitöre gidip pozisyonu izledi ve orta noktayı gösterdi.

AMARTEY'DEN BÜYÜK HATA! GOL SONRASI YOĞUN ISLIK

Alanyaspor, 38. dakikada Yusuf Özdemir ile eşitliği buldu. Sağdan kale alanına yerden gelen topu kesmek için rahat pozisyonda olan Amartey'in sektirdiği topta araya giren Yusuf, Mert'in bacaklarının arasından ve dar açıdan ağları buldu.

Büyük hata sonrası tribünler Daniel Amartey'i topu her ayağına aldığında ıslıkladı.

Islıklanan Amartey'i takım arkadaşlarının yanı sıra rakip oyuncu Novais de teselli etti.

MAÇIN SONLARINDA TÜM TAKIMA TEPKİ YAĞDI

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İkinci yarıda üstünlük golünü arayıp bulamayan Beşiktaş, 87 ve 90. dakikalarda yediği gollerle 3-1 yenik duruma düştü. Taraftarlar, bu gollerin ardından tüm takıma yoğun ıslık ve küfürlü tezahüratlarda bulundu.