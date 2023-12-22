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Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Mehmet Özdilek'ten siyah - beyazlı futbolculara çok sert eleştiri: 'Kapasiteleri yok, formayı taşıyamıyorlar!'

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#Beşiktaş#Mehmet Özdilek#Süper Lig
Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Mehmet Özdilekten siyah - beyazlı futbolculara çok sert eleştiri: Kapasiteleri yok, formayı taşıyamıyorlar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 10:24

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuş ve üst üste ikinci yenilgisini almıştı. Taraftarların karşılaşmanın sonunda büyük tepki gösterdiği siyah - beyazlı takımda teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Spor yorumcusu Mehmet Özdilek ise Beşiktaşlı futbolcuları çok sert şekilde eleştirdi. İşte detaylar...

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Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah - beyazlılar, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan Beşiktaş'ta taraftarlar, gösterilen performansa ve futbolculara yoğun tepki göstermişti.

MEHMET ÖZDİLEK'TEN AĞIR SÖZLER

Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Mehmet Özdilekten siyah - beyazlı futbolculara çok sert eleştiri: Kapasiteleri yok, formayı taşıyamıyorlar

TRT Spor yorumcusu Mehmet Özdilek de siyah - beyazlı futbolcuların ortaya koyduğu oyunu canlı yayında sert şekilde eleştirdi.

"FORMANIN KIYMETİNİ BİLMEYEN ÇOK OYUNCU VAR"

Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Mehmet Özdilekten siyah - beyazlı futbolculara çok sert eleştiri: Kapasiteleri yok, formayı taşıyamıyorlar

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Beşiktaş efsaneleri arasında yer alan Özdilek, siyah - beyazlı formayı terletmeyi hak etmeyen oyuncuların olduğunu dile getirerek, "Oyunla alakalı söylenecek çok fazla bir şey yok çünkü Alanyaspor hak etti. Kazanma arzusuyla, organizasyonuyla, iştahıyla Beşiktaş'ın çok önündeydi. Beşiktaş bu kadar dirayetsiz olmalı mı? Bu beni biraz düşündürüyor. Hocanız kötü olabilir, işler doğru gitmiyor olabilir, seyirci tepki gösteriyor olabilir ama her oyuncunun bir kişiliği vardır. Sahaya çıktığı zaman o formanın ağırlığını taşıması gerektiğine inanıyorum. Ancak oyuncu profillerine baktığımızda birçok ismin o formayı giyebilecek kapasitesinin olmadığını ifade edeyim. Bulundukları yerin kıymetini bilmeyen birçok oyuncu var Beşiktaş'ta." ifadelerini kullandı.

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"BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

Beşiktaş - Alanyaspor maçının ardından Mehmet Özdilekten siyah - beyazlı futbolculara çok sert eleştiri: Kapasiteleri yok, formayı taşıyamıyorlar

Oyuncuların mücadeleden uzak olduğunu söyleyen 'Şifo' lakaplı Mehmet Özdilek, "Bu forma bu kadar ucuz olmamalı. Sizden başarı bekleyen büyük bir camia var, taraftarların sezon başı itibariyle moralsizliği var, küsmüşlüğü var... Buradan oyuncu da bir şey almalı. En azından bir şey alıp, o mücadele ve enerjiyi taraftara vermeli. Maalesef bugün de göremedim Beşiktaş'ta. Bireysel hatalar futbolda var ama kötü mücadele edip, kötü koşamazsın. Beşiktaş takımı hem kötü oynuyor hem de kötü koşuyor." dedi.

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Öte yandan siyah - beyazlı kulüp, karşılaşmanın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. Beşiktaş, şu anda 26 puanla Süper Lig'de 5. sırada bulunuyor.

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#Beşiktaş#Mehmet Özdilek#Süper Lig

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