Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Weghorst, Sörloth, Atiba, Muleka, Abdülkerim Bardakçı...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin yeni yönetimi ve transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çebi'nin sözleri şu şekilde:

Seçim kararı alınmadan önce 'TFF'deki tüm kurullar istifa etmeli' demiştim. Umarım ki tüm kurullar istifa eder, yenileri gelir. 1 sene sonra yapılacak olan seçimde kurullar da seçilecek. Bu daha güzel olacak. Umuyorum, kurulların tamamının istifa edip yenilendiğini görürüz. Eski hakemler, yeni hakemlere koltuklarını bırakmalı. Türk futbolunun önünü yeni olan her şeyle açmak, huzuru Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği bir süreç diliyorum.

"ATIBA İLE 1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİRİZ"

8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi. Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Ancak işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim.

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"ÖNCELİĞİMİZ WEGHORST, EKONOMİK AÇIDAN ANLAŞTIK"

Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst olumlu döndüğünde başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz. Bugünden itibaren görüşmelerimizi başlattık. Ya nasip diyeceğiz. Weghorst'tan önce biriyle anlaşırsak olmaz, anlaşmazsak Weghorst olur.

"MULEKA VE SÖRLOTH GÜNDEMİMİZDE"

Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Tek alternatifimiz değil. Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Fakat iyi alternatiflerimiz de var. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi asla gözardı etmeden transfer yapacağız.

"RIDVAN GİTMEK ÜZERE, ERSİN'E TEKLİFLER VAR"

Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere. Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Rıdvan için 4 Milyon € kesin aldık. 2,5 Milyon € da kontratta var, %90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz.

"ABDÜLKERİM BARDAKÇI VE KAZIMCAN KARATAŞ LİSTEDE"

Cyle Larin ile görüşmüyoruz, yarın ne olur bilemem. Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş listemizde.

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

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Adalet ve vicdanın olduğu yerde varız, biz buna olumsuz bakmayız. Hedef 3 kuruş daha fazla pay ve başkasından daha fazla yıldızımız olsun düşüncesiyse, sıkıntılı süreçlerde bu konulara gerek yok.