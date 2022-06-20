Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! Weghorst, Sörloth, Atiba, Muleka, Abdülkerim Bardakçı...

#Beşiktaş#Transfer#Weghorst
Son dakika: Beşiktaşta Ahmet Nur Çebiden transfer açıklaması Weghorst, Sörloth, Atiba, Muleka, Abdülkerim Bardakçı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk imza töreninde TFF'nin yeni tönetimi ve transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin yeni yönetimi ve transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Çebi'nin sözleri şu şekilde:

Seçim kararı alınmadan önce 'TFF'deki tüm kurullar istifa etmeli' demiştim. Umarım ki tüm kurullar istifa eder, yenileri gelir. 1 sene sonra yapılacak olan seçimde kurullar da seçilecek. Bu daha güzel olacak. Umuyorum, kurulların tamamının istifa edip yenilendiğini görürüz. Eski hakemler, yeni hakemlere koltuklarını bırakmalı. Türk futbolunun önünü yeni olan her şeyle açmak, huzuru Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği bir süreç diliyorum.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Fenerbahçenin genç yıldızı Arda Gülere Süper Ligden şaşırtan teklif Başkan açıkladı...Son Dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Süper Lig'den şaşırtan teklif! Başkan açıkladı...Haberi görüntüle

"ATIBA İLE 1 YIL DAHA DEVAM EDEBİLİRİZ"

8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi. Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Ancak işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim.

Haberin Devamı

"ÖNCELİĞİMİZ WEGHORST, EKONOMİK AÇIDAN ANLAŞTIK"

Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Biz başka oyunculara da bakıyoruz. Weghorst olumlu döndüğünde başka biriyle sözleşme yapmadıysak önceliği ona veririz. Bugünden itibaren görüşmelerimizi başlattık. Ya nasip diyeceğiz. Weghorst'tan önce biriyle anlaşırsak olmaz, anlaşmazsak Weghorst olur.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Mesut Özilden olay hareket Sadece takım arkadaşları kaldı...Son Dakika: Mesut Özil'den olay hareket! Sadece takım arkadaşları kaldı...Haberi görüntüle

"MULEKA VE SÖRLOTH GÜNDEMİMİZDE"

Muleka ve Muleka gibiler gündemimizde var. Tek alternatifimiz değil. Sörloth, Beşiktaş'ın istediği bir forvet. Fakat iyi alternatiflerimiz de var. En iyisi olsun diye uğraşıyoruz. Ekonomiyi asla gözardı etmeden transfer yapacağız.

"RIDVAN GİTMEK ÜZERE, ERSİN'E TEKLİFLER VAR"

Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere. Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Rıdvan için 4 Milyon € kesin aldık. 2,5 Milyon € da kontratta var, %90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz.

"ABDÜLKERİM BARDAKÇI VE KAZIMCAN KARATAŞ LİSTEDE"

Cyle Larin ile görüşmüyoruz, yarın ne olur bilemem. Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş listemizde.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Atiba Hutchinson, Beşiktaşta 10 yapıp bırakmak istiyor Karar Valerien Ismaelde | Transfer haberiSon dakika: Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta '10' yapıp bırakmak istiyor! Karar Valerien Ismael'de | Transfer haberiHaberi görüntüle

1959 ÖNCESİ ŞAMPİYONLUKLAR

Haberin Devamı

Adalet ve vicdanın olduğu yerde varız, biz buna olumsuz bakmayız. Hedef 3 kuruş daha fazla pay ve başkasından daha fazla yıldızımız olsun düşüncesiyse, sıkıntılı süreçlerde bu konulara gerek yok.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Transfer#Weghorst

BAKMADAN GEÇME!

Muskın Twitterı nasıl olacak Çalışanlar sordu, o anlattı...

Musk'ın Twitter'ı nasıl olacak? Çalışanlar sordu, o anlattı...

#Twitter
Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick

BAKMADAN GEÇME!

Muskın Twitterı nasıl olacak Çalışanlar sordu, o anlattı...

Musk'ın Twitter'ı nasıl olacak? Çalışanlar sordu, o anlattı...

#Twitter
Londranın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı Kanıtları teker teker inceledi ve...

Londra'nın en esrarengiz cinayeti nasıl ortaya çıktı? Kanıtları teker teker inceledi ve...

#Roberto Calvi
Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki dans tarikatı

Cinsel taciz, sömürü... İddialar çok ciddi! Sosyal medyada imrenilen bir hayat ve ardındaki 'dans tarikatı'

#Miranda Derrick