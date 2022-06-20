Son dakika: Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ta '10' yapıp bırakmak istiyor! Karar Valerien Ismael'de | Transfer haberi

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Süper Lig takımlarının 2022-23 sezonunda da 14 yabancı ile mukavele imzalayabileceklerinin açıklanmasının ardından Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson’ın geleceği büyük ölçüde netleşti.

TÜRKiYE’DE MUTLU

9 sezondur siyah beyazlı formayı giyen 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir sezon daha takımda kalmak istediğini yönetime bildirdi. Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ile görüşen Atiba, kendisinin ve ailesinin İstanbul’da çok mutlu olduğunu ifade edip, “Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum. Kariyerimi Beşiktaş’ta tamamlamayı arzuluyorum” dedi. Kocadağ ise kendisiyle çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtirken, son kararı teknik direktör Valerien İsmael ile görüştükten sonra vereceklerini bildirdi.

WEGHORST YiNE SÜRE iSTEDi

Kartal’ın 1 numaralı santrfor adayı Weghorst ile dün yapılan görüşmede de sonuç çıkmadı. Hollandalı golcünün ek süre istediği öğrenildi. Liege’li Muleka için de temasların sürdüğü öğrenildi.

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iSPANYA’DAN JOViC iDDiASI

Santrfor arayışını sürdüren Beşiktaş için İspanyol basınından Mundo Deportivo, Luka Jovic iddiasını ortaya attı ve Beşiktaş’ın 24 yaşındaki golcü futbolcuyu istediği öne sürüldü. Beşiktaş Kulübü’nden edindiğimiz bilgilere göre; Jovic, menajerler tarafından Kartal’a önerilirken, Kartal’ın bu ismi gündemine almadığı öğrenildi.