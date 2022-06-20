Son Dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e Süper Lig'den şaşırtan teklif! Başkan açıkladı...

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Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un başkanı Hakan Karaahmet, A Spor'a konuştu. Karaahmet, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'e talip oldu.

17 yaşındaki oyuncuyu Giresunspor'da görmek istediğini ifade eden Giresunspor başkanı, "Fenerbahçe düşünürse Arda Güler'i oynatmak isteriz. Arda çok değerli bir futbolcu Türkiye için ama oynaması lazım. Oynatmalıyız. Giresunspor'da bu sene kiralık oyuncular alacak. Kampa kadar mevcut kadroya 5-6 oyuncu katmak istiyoruz" dedi.

HER 46 DAKİKADA 1 GOLE ETKİ

Bu sezon Fenerbahçelilerin büyük bir merakla beklediği Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. 17 yaşındaki süper yetenek aldığı 373 dakika sürede 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu ve her 46 dakikada 1 gole etki etmiş oldu.

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AVRUPA'NIN GÖZÜ ÜZERİNDE

Fenerbahçe'deki performansıyla sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da dikkatini çeken Arda Güler'e birçok dev kulübün talip olduğu iddia edildi. Özellikle PSG'nin Arda Güler'i kadrosuna katmak istediği ifade edilmişti. Fakat Arda Güler'in kariyerine Fenerbahçe'de devam etmek istediği belirtildi. Borussia Dortmund'un da ilgilendiği genç yıldız, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un en çok önem verdiği genç futbolcuların başında geliyor.

SERBEST KALMA BEDELİ

Arda Güler'in yükselen performansı Fenerbahçe yönetimini de harekete geçirdi. Sarı Lacivertli yönetim henüz resmen açıklanmasa da Arda Güler'in serbest kalma bedelini 30 milyon Euro olarak belirleyecek. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle taraflı tarafsız herkesi büyüleyen Arda Güler için Avrupa'dan gelmesi beklenen tekliflerin en az 30 milyon Euro olması planlanıyor.

SÜPER LİG'DE ÜST ÜSTE İKİNCİ SEZON

Süper Lig'e 44 yıl sonra yükselen Giresunspor 2021-22 sezonunu 45 puanla tamamladı. Sezonu 16. sırada tamamlayan Karadeniz ekibi 2022-23 sezonunda da Süper Lig'de devam etmeyi garantiledi.

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