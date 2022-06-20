Son Dakika: Mesut Özil'den olay hareket! Sadece takım arkadaşları kaldı...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve yeni teknik direktör Jorge Jesus tarafından da henüz affedilmeyen Mesut Özil, sosyal medya hesaplarında sarı lacivertli kulübü takipten çıktı.

Instagram ve Twitter üzerinden Fenerbahçe'nin resmi hesaplarını takip etmeyi bırakan deneyimli oyuncu, takım arkadaşlarını ise takip etmeyi sürdürüyor. Mesut Özil'in takipten çıkmadığı diğer hesaplar arasında Fenerbahçe Beko ve Fenerium gibi kulübün bazı resmi sayfaları bulunuyor.

İLK ANTRENMANDA ALMANYA'YA GİTTİ

Geçen sezon kadro dışı olan Mesut Özil ve Ozan Tufan, sezonun ilk antrenmanında yer almadı. Jorge Jesus tarafından sezon öncesi kamp kadrosuna alınmayan Mesut Özil, Almanya'ya gitti.

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KARDEŞİNİN DÜĞÜNÜNDE OYNADI

Yıldız oyuncunun, kız kardeşinin düğünü için Almanya'ya gittiği ortaya çıktı. Düğünden bazı görüntüler sosyal medyada paylaşılırken Mesut Özil'in oyun havası oynadığı görüldü.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalsa dahi çalışmalara A takımla devam etmesine olanak sağlayan özel bir madde bulunuyor.

İSMAİL KARTAL BİLETİNİ KESTİ

Takımın başına geçtikten sonra oyuncularla yakından ilgilenen ve birçok yıldızın performansının yükselten İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ligi ikinci bitirirken bunu Mesut Özil'siz yapmıştı. İsmail Kartal'la tartışma yaşayan Mesut Özil, Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı kalırken aylardır forma yüzü görmedi.

JORGE JESUS DA İSTEMEDİ

İsmail Kartal'ın yerine gelen Jorge Jesus'un Mesut Özil'le ilgili olarak ne kadar vereceği merak edilirken deneyimli çalıştırıcı imza töreninde yaptığı açıklamayla yıldız oyuncunun kadro dışı kararının devam edeceğini belirtmişti.

Basın toplantısında Özil hakkında konuşan Jesus, "Futbolda geçmişiniz çok önemlidir. Hocalar için oyuncular için geçmişte yaptığınız başarılar referansınızı oluşturur. Özil dediğiniz gibi çok iyi bir geçmişe sahip. Kendisi ile alınan kararı aynen devam ettireceğim. Burada önemli olan Jorge Jesus değil, burada önemli olan Mesut Özil değil, burada önemli olan Fenerbahçe'' sözleriyle oyuncuyu kadroda istemediğini ifade ederken yönetim de Özil ile yolları ayırmak için menajeriyle görüştü.

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"KALMAK İSTİYORUM" MESAJINA OLUMLU YANIT ALAMADI

Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı olduğunu ve ayrılmak istemediğini belirten Özil ise "Son günlerde kariyerim ile ilgi yapılan iddialarla ilgili olarak bir açıklama yapmam zorunlu oldu. İlk 6 ay ücret dahi almadan, çocukluk aşkım olan Fenerbahçe ile 3.5 yıl bir kontrat imzalayarak, kariyer hedefimi tamamlamıştım. Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe’den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, Çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım. Çok çalışıp kendimi daima hazır tutacağım. Her zaman dediğim gibi; aslolan Fenerbahçe’dir. Büyük Fenerbahçe taraftarına sevgi ve saygılarımla." sözleriyle takımda kalmak istediğini yönetime bildirse de Fenerbahçe'den olumlu bir dönüş alamadı.

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'FUTBOLU BIRAKABİLİR' AÇIKLAMASI GELDİ

Oyuncunun geleceği hakkında Telegraph konuşan Menajer Erkan Söğüt, Özil'in Fenerbahçe'den başka bir kulüpte oynamak istemediğini ve mecbur kalırsa emekli olabileceğini söylerken "Mesut Özil'in Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var ama mecbur kalırsa başka bir kulüp aramaktansa emekli olma olasılığı daha yüksek. Başka kulüpte oynamaz." açıklamasını yapmıştı.

'PROFESYONEL BİR E-SPOR OYUNCUSU OLACAK'

Mesut Özil'in futbolu bıraktıktan sonra e-Spor'a yöneleceğini de kaydeden Erkan Söğüt, "Mesut Özil futbolu bıraktığında e-spor'a yönelecek ve belki de profesyonel bir e-spor oyuncusu olacak. Dürüst olmak gerekirse Fortnite'da gerçekten çok iyi ve bir gün rekabet ederse şaşırmam." ifadelerini kullanmıştı.

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ENDONEZYA'DA 100 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Öte yandan Mesut Özil, M10 markasını geliştirmek ve çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendirmek için gittiği Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmalarına imza attı.

Hafta başında Endonezya'ya giden Mesut, bugün Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno ile görüştü. Türk asıllı Alman futbolcu, Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

TİCARİ İŞLERİ BİR YANA BIRAKIP FENERBAHÇE'YE ODAKLANMALI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, aylar önce düzenlediği basın toplantısında Mesut Özil'in ticari anlaşmaları bırakarak sarı lacivertli kulübe odaklanması gerektiğini söylemişti. Koç, "Mesut'un da artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir yana koyup, Fenerbahçe'ye nasıl en iyi katkıyı veririm bunlara odaklanması gerekir. demişti.