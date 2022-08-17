Son dakika: Beşiktaş'ın eski futbolcusu Veli Kavlak futbolu bıraktı! 'Çok acı çektim, psikolojim bozuldu...'

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Beşiktaş ile iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Veli Kavlak, futbolu bıraktığını açıkladı.

2011 yazında Rapoid Wien'den Beşiktaş'a transfer olan Türk asıllı Avusturyalı futbolcu,sık sık yaşadığı omuz sakatlıkları sebebiyle formasından uzak kalmıştı. 2018'de Beşiktaş'tan ayrılan ve o tarihten sonra bir kulübe imza atmayan Veli Kavlak, 4 yıllık sessizliğin ardından omzundaki kronik sakatlık sebebiyle futbolu bıraktığını açıkladı.

Veli Kavlak, kararını Avusturya'da yayın yapan 'Heute' isimli kuruluşa verdiği röportajla duyurdu.

Veli Kavlak'ın röportajdaki açıklamaları şu şekilde:

4 yıldır bir takımda oynamıyorsun ama futbolu bıraktığını da resmi olarak açıklamadın. Geri dönmeyi planlıyor musun?

Psikolojim bozuk olduğu için resmi bir açıklama yapamadım. Yıkılmış durumdaydım, çok üzgündüm. Uzun süre kabullenmekte zorlandım ama maalesef artık futbol oynayamam. Çok fazla ve farklı terapiler aldım, geri dönmek için büyük uğraş verdim ama mümkün olmadı. Doğru, futbolu bıraktım.

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Toplamda kaç ameliyat geçirdin?

Omzumdan 9, toplamda 15 ameliyat geçirdim. Sadece futbola geri dönmek için değil gündelik yaşamımda acıyı dindirmek için terapiler aldım. Çok zor zamanlar geçirdim ama devamında omuz çevresindeki bazı diğer yapılar da zarar gördü.

Bu ameliyatlara ne kadar para ödemişsindir?

Rakam vermek istemem ama çok fazla para harcadığımı söyleyebilirim. Geri dönmek, kariyerimin bitmesine engel olmak için maddi ve manevi yapılması gereken her şeyi yaptım ama olmadı, bitti.

Günlük yaşamında acı çekiyor musun? Omuz sakatlığın sebebiyle yapamadığın şeyler var mı?

Eskisi kadar çok olmasa da bazen ağrı oluyor. Terapilere devam ediyorum. Alman bir nöroatletik uzmanla çalışıyorum. Artık amacım sahalara geri dönmek değil, gündelik hayatımı en az acıyla geçirmek. Son zamanlarda bunu daha iyi başarıyorum.

Terapi dışında neler yapıyorsun?

Avusturya Futbol Federasyonu'nun antrenörlük kurslarına yazıldım. B lisansımı almak üzereyim. Üç eğitim bitti, dördüncüsünü Eylül'de alacağım. Birkaç gün önce Dortmund'daydım, Edin Terzic'in antrenmanlarını takip ettim. Beşiktaş'ta yardımcı antrenörümüzdü.

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Şu anda nerede yaşıyorsun?

İstanbul'da yaşıyorum. Hayatımı orada geçiriyorum. Viyana'ya antrenörlük kursu için geldim.

Beşiktaş ve Rapid Wien ile ikişer kez şampiyonluk yaşadın. Sakatlık olmasaydı bu hikaye nereye giderdi?

Yatağa gitmeden kendime bu soruyu sık sık soruyorum. Sakatlığım olduğunda bile çok iyi performanslar sergiledim, Beşiktaş'ın kaptanı oldum. Cevap vermek zor. Kötü bir kariyer geçirmedim ama daha iyi olabilirdi. Yine de minnettarım.

VELİ KAVLAK'TAN AUSTRIA WIEN - FENERBAHÇE EŞLEŞMESİ YORUMU

Austria Wien, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak için Fenerbahçe ile karşılaşacak. Senin yorumun ne?

Fenerbahçe favori ama çok baskı altındalar. Uzun zamandır şampiyon olamadılar. Bu baskı hem futbolcuları hem de taraftarları etkiliyor. Austra Wien iyi baskı yaparsa Fenerbahçe tedirgin oılabilir. Fenerbahçe evinde 50 bin taraftarla oynuyor. Zor bir atmosfer.

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Viyana'da çok sayıda Türk ve Fenerbahçe taraftarı var. İki maç da Austria Wien için deplasman gibi geçebilir mi?

Kesinlikle öyle olacaktır.

VELİ KAVLAK'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Veli Kavlak, 1988'de Viyana'da dünyaya geldi. Futbola Avusturya ekibi Rapid Wien altyapısında başlayan Veli Kavlak, takımıyla iki şampiyonluk yaşadıktan sonra 2011 yazında 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'a transfer oldu. 'Feda' sezonunda Beşiktaş'a gelen Veli, Şenol Güneş yönetimindeki iki şampiyonlukta takıma katkı yaptı.

Futbolculuk kariyerinde toplam 334 maça çıkan Veli, 24 gol atıp 43 asist yaptı.

Türk asıllı futbolcu, Avusturya Milli Takımı'nın her yaş kategorisinde forma giydikten sonra A Milli Takım'a yükseldi ve burada da 31 maça çıktı ve 1 gol attı.