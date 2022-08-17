Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı belli oldu

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Austria Wien Fenerbahçe maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Avrupa Ligi Play-Off turunda Fenerbahçe ile Austria Wien karşı karşıya gelecek. Austria Wien Fenerbahçe maçı canlı yayını Avrupa Ligi Play-Off turunda heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak. Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off turunda Avusturya Wien ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Karşılaşma 18 Ağustos'ta gerçekleşecek.

AUSTRIA WIEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Austria Wien - Fenerbahçe maçı 18 Ağustos Perşembe akşamı oynanacak. Karşılaşma saat 22:00’da başlayacak. Kulüp kaynaklarından elde edilen ilk bilgide yayın hakkını S Sport'un satın aldığı belirtilmişti. Ancak daha sonra bu durum düzeltildi ve karşılaşmanın D-Smart'tan naklen yayınlanacağı ifade edildi.

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FENERBAHÇE AUSTRIA WIEN MAÇI KADROSUNU UEFA'YA BİLDİRDİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off turunda Avusturya Wien ile oynayacağı maçların kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

EZGJAN ALIOSKI LİSTEDE

Buna göre listede yeni transfer Ezgjan Alioski de açıklanan listede kendine yer buldu. Öte yandan Hull City'ye transferi gündemde olan Dimitris Pelkas da kadroda yer almadı.

SAKATLIKTAN ÇIKAN PEDRO YOK

Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Steven Caulker, Filip Novak, Max Meyer, Burak Kapacak, Joao Pedro, Mergim Berisha ve Tiago Çukur listede kendine yer bulamayan diğer isimler oldu.

FENERBAHÇE'NİN BİLDİRDİĞİ KADRODA YER ALAN İSİMLER ŞU ŞEKİLDE

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Mauricio Lemos, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Bruma, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Muhammed Gümüşkaya.