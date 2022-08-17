Son Dakika: Beşiktaş'ın gündemindeki Dele Alli Adana Demirspor'un kapısından dönmüştü! Sözleşmesindeki özel madde... "Türkiye'de kimse transfer edemez"

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim Everton forması giyen Dele Alli oldu. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun transferi konusunda girişimlerde bulunan siyah beyazlı ekip, İngiliz temsilcisine kiralama teklifini sundu.

Bonservisi Everton'da bulunan Dele Alli'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak için oyuncunun kendisiyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı öne sürülen Beşiktaş'ın, İngiliz futbolcuya yıllık 2 milyon Euro net maaş ödeyeceği kaydedildi. Dele Alli cephesini ikna eden siyah beyazlılar, Everton ile imza aşamasına geldi.

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Dele Alli ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Beşiktaş, söz konusu transfere hafta sonuna kadar resmiyet kazandırmak istiyor. Düzenli olarak forma giymek istediği ifade edilen İngiliz futbolcunun, Beşiktaş’a gelmeye sıcak baktığı aktarıldı.

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Tottenham’da oynadığı dönemde değeri 100 milyon Euro’ya kadar çıkan Dele Alli, son dönemde düşüşe geçti. Ocak ayında bedelsiz olarak Everton’a gelen İngiliz futbolcu için Beşiktaş, Premier Lig ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Pürüzler giderilirse imzalar hemen atılacak.

GEDSON FERNANDES İKNA ETTİ

Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'in Dele Alli transferine büyük rol oynadığı ve İngiliz futbolcuyu Beşiktaş'a gelmesi konusunda ikna ettiği öğrenildi.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE TRANSFERİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Everton, geçen Ocak ayında bedelsiz transfer ettiği Dele Alli’nin 20 maçta forma giymesi durumunda eski kulübü Tottenham’a anlaşma gereği 10 milyon Sterlin ödemesi gerekiyor. Ancak büyük mali kriz geçiren Everton, şu ana kadar 13 karşılaşmada oynayan İngiliz futbolcuyu bu yüzden elden çıkarmak istiyor.

ADANA DEMİRSPOR'UN KAPISINDAN DÖNDÜ

Geçen sezon Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız oyuncularla dikkatleri üzerine çekmişti. Mario Balotelli, Younes Belhanda, Benjamin Stambouli ve Britt Assombalonga gibi oyuncuları transfer eden kulüp, o döneme Dele Alli'yi de gündemine almıştı.

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O dönem Tottenham'da forma şansı bulamadığı için ayrılığa sıcak baktığı iddia edilen Dele Alli, Adana Demirspor'la görüşmelerin olumlu ilermesiyle birlikte Süper Lig'e çok yaklaşmıştı. Ancak Everton'da Frank Lampard döneminin başlamasıyla işler tersine dönmüştü.

Everton'da futbolun başına geçen Frank Lampard, yönetimden Dele Alli'nin transfer edilmesini isteyince görüşmeler tıkanmış ve 26 yaşındaki futbolcu, tercihini Goodison Park'tan yana kullanmıştı.

ABİSİ TÜRKİYE'YE BİLE GELDİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Şubat ayında kişisel sosyal medya hesabından Dele Alli'nin transferine ilişkin yaptığı paylaşımla iddiaların doğru olduğunu ifade etmişti. Sancak, "Dele Alli'yi bize kiralık vereceklerdi. Hatta abisi Türkiye’ye geldi. Transfer neredeyse bitmişti. Tam o sırada Lampard Everton’a gidince o bizim işi bozdu." ifadelerini kullanmıştı.

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"TÜRKİYE'DE BİR TAKIM GETİREMEZ"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Şubat ayındaki söz konusu demecinin ardından Dele Alli hakkında son olarak Haziran ayında Ajansspor'a konuşmuştu. Sancak, yıldız oyuncuyu Türkiye'de bir takımın transfer edemeyeceğini söylemişti.

Deneyimli başkan, "Delle Ali geçen sene bize kiralık gelecekti. Ama o bir hayal oldu artık. Türkiye'de bir takım getiremez." ifadelerini kullanmıştı.

DELE ALLİ'NİN KARİYERİ

Bir dönem Premier Lig'in en önemli yıldızlarından biri olarak görülen Dele Alli son dönemlerde eski formunun çok uzağında.

Geçen sezon Tottenham formasıyla 10 lig maçına çıkan futbolcu ara transfer döneminde Everton'a gitti ancak burada da beklentilerin uzağında kaldı. Everton formasıyla geçen sezon 11 maça çıkan Dele Alli yalnızca bir maça ilk 11'de başladı.

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Dele Alli bu sezon ise Premier Lig'de iki maçta toplam 40 dakika sahada kaldı.