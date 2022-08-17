Son dakika: Galatasaray, Nwakaeme ile pazarlık masasında | Transfer haberi

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’a menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Geçtiğimiz dört sezonda Trabzonspor forması giyen Anhony Nwakaeme’nin menajerleri, halen boşta olan Nijeryalı kanat oyuncusunu sarı kırmızılılara önerdi. Kanat oyuncusu arayan Galatasaray yönetimi de teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı değerlendirme sonucunda Nwakaeme’nin transferi için harekete geçti.

145 MAÇTA 47 GOL, 40 ASiST

33 yaşındaki Nwakaeme’ye yıllık 1.8 milyon Euro garanti para teklif eden sarı kırmızılılar, oyuncunun cevabını bekliyor. Bonservisi elinde olduğu için Galatasaray için cazip bir seçenek olarak görülen Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkıp 47 gol atıp 40 asist yaptı.

KOMBiNELER TÜKENDi

Öte yandan Galatasaray, 2022-23 sezonu için satışa çıkarılan kombinelerin tükendiğini duyurdu.