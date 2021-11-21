Son dakika: Beşiktaş'ın Alanyaspor mağlubiyeti sonrası sert eleştiri! 'Kriz daha da derinleşti! Sergen Yalçın...'

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Süper Lig'in 13. haftasında son şampiyon Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Alanyaspor'un gollerini 14. dakikada Babacar ve 90+4'te Diedhiou kaydetti.

Bu sonuçla art arda 3. mağlubiyetini alan ve 20 puanda kalan Beşiktaş, maç fazlasına rağmen lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Alanyaspor ise 24 puana yükseldi.

Yazarlarımız Banu Yelkovan ve Güntekin Onay, Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesini değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: KRİZ DAHA DA DERİNLEŞTİ

Milli maç arasından hemen önce ve Trabzon’a evinde yenilerek liderle puan farkı 10’a yükseldikten hemen sonra verdiği röportajda, artık puan kaybına tahammülleri olmadığını ve takımda büyük değişiklikler olacağını söylemişti Sergen Yalçın.

GEÇEN SEZONA ÖZLEM

İlk 11’ler açıklandığında Trabzonspor maçındaki kadroda sadece iki değişiklik vardı: Atiba ve Kenan. Teixeira yerine yapılan Atiba tercihi, geçen sezonun koşan ve basan, topu kaybettikten sonra geri kazanma süresi ligin en düşük takımlarından birine duyulan özlemi gösteriyordu kuşkusuz. Güven’in yerine Kenan ise Batshuayi’nin yokluğunda mecburen yapılan bir hamleydi. Bu sezon yerli oyuncularına defalarca şans veren ve genelde hüsrana uğrayan Sergen Yalçın’ın çaresiz olduğu mevkilerden birinde fazlaca bir opsiyonu da yoktu doğrusu.

TOPA SAHiP OLDU AMA...

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Son 6 maçında 4 mağlubiyet alan ve artık puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş’ın, Bülent Korkmaz sonrası çıkışa geçen ve 9 maçta sadece bir mağlubiyet alan Alanyaspor karşısında kolay bir deplasman maçına çıkmayacağını biliyorduk. İlk üç haftada 9 gol yiyen Alanyaspor’u, sonraki 9 maçta kalesinde sadece 10 gol gören bir takıma dönüştüren, Korkmaz’ın karnesi, Rize mağlubiyetini saymazsak oldukça parlaktı.

Beşiktaş, 14. dakikada Babacar’ın ayağından yedikten sonra, maç boyu topa sahip olmasına rağmen pozisyona girmekte zorlandı.

DEĞİŞİKLİKLER İŞE YARAMADI

İkinci yarıda gelen oyuncu değişiklikleri de ne oyuna ne skora olumlu yansımadı. Alanyaspor maç boyunca etkili kontrataklarla yakaladığı pozisyonların çoğunu değerlendiremese de, maçın duraklama dakikalarında Diedhiou, skoru belirleyen golü attı ve Beşiktaş’ın krizini daha da derinleştirdi.

Gözden Kaçmasın Beşiktaş 9 yıldır böyle bir kâbus görmedi Haberi görüntüle

GÜNTEKİN ONAY: YOK, YOK, YOK...

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Beşiktaş, Alanya deplasmanında sahaya çıkarken lider Trabzonspor’un 10 puan gerisinde. Kazanmak zorunda olduğu maçta ne beklersiniz? Tempo, hırs, baskı mücadele...

Peki var mı? Yok.

Deplasmanlarda zaten ciddi bir travmatik durum yaşayan siyah beyazlılar.

yine kazanma kararlığından uzaktı. Alanya’nın golüne kadar ilk 15 dakika rakip yarı alanda oynayan ancak yenik duruma düştükten sonra gereken reaksiyonu gösteremeyen bir Beşiktaş gördük.

NE OLDU DA BÖYLE OLDU?

İkinci yarıda Alex Teixeira’nın attığı şutta kaleci Serkan’ın güzel bir kurtarışını izledik. Onun dışında Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak tek bir pozisyon var mı ? Yok.

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Peki çifte kupalı şampiyon ne oldu da bu durumlara düştü?

Rakibi merkezden delme yok, kaybedilen toplara baskı yok. Rakip ceza sahasında çoğalma yok, saha içinde oyun disiplini yok. İstek, yok, arzu yok savaşan bir takım hiç yok.

Oyun kuramıyorsun. çalışılmış bir duran top organizasyonu da yok.

KAÇINILMAZ SONUÇ

E bu kadar ‘YOK’un olduğu bir yerde ne var? 6 deplasmanda kaybedilen 4’üncü maç. Liderin 10 puan gerisinde olmasına rağmen zirveye tutunma endişesi duymayan bir Beşiktaş var.

Çok da iyi bir futbol oynamayan Alanyaspor, daha istekliydi ve sadece mücadele ederek Beşiktaş’ı haklı bir şekilde mağlup etti.

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Teknik, taktik bir yana, yerlerde dolaşan oyuncu performansları diğer bir yana, ama her şeyden önce teknik adamından oyuncu grubuna bu isteksizlik, bu vurdumduymazlık, bu gamsızlık düşündürücü.

Ders çıkartan, kötü futbola reaksiyon gösteren de olmayınca bu kadar ‘YOK’ üst üste koyunca bu tablo da tabii kaçınılmaz oluyor.