Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıUsta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı#Kadir İnanır
Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildiAlanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?#Beşiktaş
İşte en ucuz otomobiller Listeler güncellenecekİşte en ucuz otomobiller! Listeler güncellenecek#Otomobil
Canlı | Alanyada gol iptal edildi Skor...Canlı | Alanya'da gol iptal edildi! Skor...#Alanyaspor
Durmuş Yılmazın sözleri büyük tepki çekti Ve özür diledi...Durmuş Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekti! Ve özür diledi...#Durmuş Yılmaz
Bakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: Oranı yükseltmeliyizBakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: 'Oranı yükseltmeliyiz'#Koronavirüs
Erdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızErdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız#Erdoğan
Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...#Yangın
Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı Nüfusun yüzde 60ı...Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı! Nüfusun yüzde 60'ı...#Fahrettin Koca
Melek olup uçtu Küçük Müslüme’ye veda...Melek olup uçtu! Küçük Müslüme’ye veda...#Müslüme Yağal
Bakan Dönmezden doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli olduBakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli oldu#Doğal Gaz
Atatürkün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı Dikkat çeken ifadeler...Atatürk'ün bilinmeyen röportajı ortaya çıktı! Dikkat çeken ifadeler...#Mustafa Kemal Atatürk
TMSFden önemli adım 6 şirket daha devrolduTMSF'den önemli adım! 6 şirket daha devroldu#TMSF
Bella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdimBella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdim#Bella Hadid
Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı!#Ünlülerin Takıntıları
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?

#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig
Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildi

Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Alanyaspor-Beşiktaş maçına Emre Akbaba'nın iptal edilen golü ve sonrasında yaşananlar damga vurdu.

Haberin Devamı

Alanyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 13. hafta maçında Emre Akbaba'nın iptal edilen golü çok konuşuldu.

Gözden Kaçmasın

Canlı Anlatım: Alanyaspor Beşiktaş maçıCanlı Anlatım: Alanyaspor Beşiktaş maçı Haberin Tüm Görselleri

Karşılaşmanın 40. dakikada Akdeniz ekibi, Emre Akbaba ile ağları havalandırdı ancak VAR uyarısıyla gol iptal edildi.

Chidozie Awaziem'in pasını Domagoj Vida karşıladı. Hırvat oyuncunun uzaklaştırmaya çalıştığı top, Emre Akbaba'nın önüne düştü. Emre Akbaba, karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı.

Mücadelenin hakemi Alper Ulusoy ilk olarak golü verdi. Sonrasında VAR hakemi Arda Kardeşler'in uyarısı üzerine inceleme yapıldı.

Alper Ulusoy, monitörden pozisyonu izledi ve gol kararını iptal edildi.

Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildi

OFSAYT KARARI NEDEN VERİLDİ?

Topa Domagoj Vida'nın bilinçli şekilde topla oynaması sebebiyle Emre Akbaba'nın ofsayt pozisyonunda olması gol kararına etki etmedi.

Ancak pozisyonunda Vida ile mücadeleye giren Efecan'ın ofsaytta olması sebebiyle golün iptal edildiği belirtildi. Efecan Karaca'nın Vida'yı bozarak aktif alana girdiği kaydedildi.

Haberin Devamı

Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildi

BÜLENT KORKMAZ'DAN BÜYÜK TEPKİ

Alanyasporlu futbolcular bu karara uzun süre itiraz etmesine karşın karar değişmedi.

İlk yarının sona ermesiyle birlikte ise teknik direktör Bülent Korkmaz sahaya kadar girdi ve hakeme serzenişte bulundu. Alper Ulusoy pozisyonu tecrübeli teknik adama anlatırken tepkilerin devam etmesi üzerine Bülent Korkmaz'a sarı kart gösterdi.

Emre Akbaba'nın iptal edilen bu golü, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildi

Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildi

Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Alanyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar