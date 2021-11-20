Son Dakika Haberi... Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?

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Alanyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 13. hafta maçında Emre Akbaba'nın iptal edilen golü çok konuşuldu.

Gözden Kaçmasın Canlı Anlatım: Alanyaspor Beşiktaş maçı Haberin Tüm Görselleri

Karşılaşmanın 40. dakikada Akdeniz ekibi, Emre Akbaba ile ağları havalandırdı ancak VAR uyarısıyla gol iptal edildi.

Chidozie Awaziem'in pasını Domagoj Vida karşıladı. Hırvat oyuncunun uzaklaştırmaya çalıştığı top, Emre Akbaba'nın önüne düştü. Emre Akbaba, karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı.

Mücadelenin hakemi Alper Ulusoy ilk olarak golü verdi. Sonrasında VAR hakemi Arda Kardeşler'in uyarısı üzerine inceleme yapıldı.

Alper Ulusoy, monitörden pozisyonu izledi ve gol kararını iptal edildi.

OFSAYT KARARI NEDEN VERİLDİ?

Topa Domagoj Vida'nın bilinçli şekilde topla oynaması sebebiyle Emre Akbaba'nın ofsayt pozisyonunda olması gol kararına etki etmedi.

Ancak pozisyonunda Vida ile mücadeleye giren Efecan'ın ofsaytta olması sebebiyle golün iptal edildiği belirtildi. Efecan Karaca'nın Vida'yı bozarak aktif alana girdiği kaydedildi.

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BÜLENT KORKMAZ'DAN BÜYÜK TEPKİ

Alanyasporlu futbolcular bu karara uzun süre itiraz etmesine karşın karar değişmedi.

İlk yarının sona ermesiyle birlikte ise teknik direktör Bülent Korkmaz sahaya kadar girdi ve hakeme serzenişte bulundu. Alper Ulusoy pozisyonu tecrübeli teknik adama anlatırken tepkilerin devam etmesi üzerine Bülent Korkmaz'a sarı kart gösterdi.

Emre Akbaba'nın iptal edilen bu golü, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.