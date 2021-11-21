Beşiktaş 9 yıldır böyle bir kâbus görmedi

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Beşiktaş, 9 yıl sonra ligde üst üste 3 maç kaybetti. Kartal üst üste 3 yenilgilik seriyi en son Eylül-Ekim 2012 arasında Samet Aybaba yönetiminde sırasıyla Gaziantepspor, Sivas ve Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Siyah beyazlı takım, bu sezon oynadığı son 13 resmi maçta 9. yenilgisini aldı. Kartal bu periyotta sadece 3 kez kazanabildi. Süper Lig tarihinde en fazla (8 kez) mağlup olduğu rakibiyle karşılaşan Alanyaspor rakibini 11. randevularında 2. kez yenebildi.

2. KEZ GOL ATAMADI

Alanyaspor ile oynadığı 10 lig maçının dokuzunda fileleri havalandıran Beşiktaş (toplam 21 gol), Aralık 2018’deki ziyaretinden sonra 2. kez Bahçeşehir Okulları Stadı’ndan gol atamadan ayrıldı.

KORKMAZ’LA COŞTU

Bu sezon İstanbul takımlarıyla oynadığı 5 lig maçını da kazanan ve bu galibiyetlerin üçünü Bülent Korkmaz yönetiminde alan Alanyaspor, daha önceki 8 karşılaşmada galip gelememiş (2B 6M) ve toplam 2 gol atabilmişti.