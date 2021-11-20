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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler! 'Sorumluluğu almıyorum'

#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Alanyaspor
Beşiktaşta Sergen Yalçından Alanyaspor maçı sonrası flaş sözler Sorumluluğu almıyorum

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın sözleri;

Artık basına gelip konuşmak zor gelmeye başladı. Her maçtan sonra aynı şeyleri konuşmak, söylemek, çeşitli bahaneler üretmek skorlarla ilgili bizi de zor duruma sokuyor. Taraftarımızdan ve camiamızdan, kendi adımıza özür diliyoruz.

SORUMLULUĞU ALMIYORUM

Sorumlu olan benim, sorumluluğu alması gereken benim doğal olarak. Oynanan oyunun, isteksizliğin, kabullenmişliğin, maç kazanmak için hiçbir çaba sarf etmemenin de sorumluluğunu almak istemiyorum. Bugünkü maçın sorumluluğunu maalesef ben almıyorum. Bundan öncekileri alıyorum ama bugünü almıyorum

KELİMELERİN TÜKENDİĞİ MAÇ

Son gol önemli değil. İkinci gol önemli değil. İlk goller bireysel hatalardan oluyor hep zaten. Hata olmadan gol de olmaz ama bizi üzen durum, daha önceki maçlarda istek, arzu vardı. Çevirebileceğimiz maçlar da oldu. Bu maç kelimelerin tükendiği maç.

PSİKOLOJİMİZ BOZULDU

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Resmen mağlubiyeti kabullenmiş bir oyuncu grubunun sahada olması, enerji olmaması bizi üzen taraflar. Burada çeşitli bahaneler üretmek istemiyorum. Bugün, bahane üretilecek bir durum bence yok. Psikolojimiz bozuldu

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#Beşiktaş#Sergen Yalçın#Alanyaspor

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