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Son dakika: Beşiktaş teklifi kabul etti! Sözleşmesi feshedilen Weghorst İstanbul'dan ayrıldı ve özel uçakla İngiltere'ye gitti...

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#Transfer#Wout Weghorst#Beşiktaş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 11:24

Beşiktaş - Weghorst - Manchester United - Burnley arasındaki transfer düğümü çözüldü. Beşiktaş, kiralık sözleşme feshini kabul etti. Eşyalarını toplayan Hollandalı futbolcu İstanbul'dan ayrıldı ve özel uçakla İngiltere'ye gitti.

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Beşiktaş'ta bu haftaya damga vuran Wout Weghorst krizi ayrılıkla sona erdi. Taraflar anlaşmaya vardı, Hollandalı futbolcu özel uçakla İstanbul'dan ayrılarak İngiltere'ye gitti.

DÜN İDMANA ÇIKMADI! NEDENİ...

Premier Lig devi Manchester United ile anlaşmaya varan ve Beşiktaş'ın kendisini bırakması için geri sayıma geçen Weghorst, iki gün önce takımla çalışmış ancak dün ağrıları olduğunu söyleyerek salonda takımdan ayrı çalıştı. Manchester United için gün sayan Hollandalı golcünün takımla çalışarak sakatlık riskine girmek istemediği için idmanda yer almadığı ortaya çıktı.

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EŞYALARINI TOPLADI VE İNGİLTERE'YE GİTTİ

Daha önce Manchester'da menajer Erik ten Hag'ın oturduğu muhitten ev tuttuğu yönünde haberler çıkan Weghorst'un İstanbul'daki eşyalarını topladığı ve ailesiyle birlikte bugün İngiltere'ye gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldığı bildirildi.

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BEŞİKTAŞ 'EVET' DEDİ! KAZANACAĞI RAKAM...

Geride kalan günlerde 'Weghorst'un sözleşmesinde 2.5 milyon euroluk bir çıkış maddesi olduğu' yönündeki haberi yalanlayan Beşiktaş, Burnley ve Manchester United ile yapılan görüşmelerde 3 milyon euroluk fesih bedelini kabul etti. Çıkan haberlere göre Manchester United, kiralık sözleşmenin feshi için Beşiktaş'a 3 milyon euro ödeyecek.

Siyah-beyazlı kulübün kısa süre içerisinde Weghorst'un sözleşmesinin feshedildiğini resmi olarak açıklaması bekleniyor.

Son dakika: Beşiktaş teklifi kabul etti Sözleşmesi feshedilen Weghorst İstanbuldan ayrıldı ve özel uçakla İngiltereye gitti...

MANCHESTER DERBİSİNDE SAHAYA ÇIKABİLİR

Bugün İstanbul'dan ayrılarak Manchester'a giden Weghorst'un Cumartesi günü oynanacak Manchester derbisinde sahada olma ihtimali var. Cumartesi günkü maçta oynayabilmesi için Cuma gecesine kadar transferi tescil etmesi halinde Hollandalı golcü Cumartesi günü Manchester City maçında sahaya çıkabilecek.

ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Weghorst'la yollarını ayıran Beşiktaş, eski futbolcusu Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdürüyor. Kamerunlu oyuncuyla yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, 30 yaşındaki oyuncunun da tekrar siyah-beyazlı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi. Weghorst'un da gidişiyle Aboubakar'la görüşmeleri daha da sıklaştıracak olan Kara Kartal, birkaç gün içinde bu transferi bitirmek istiyor.

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#Transfer#Wout Weghorst#Beşiktaş

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