Süper Lig ekibinde Sergen Yalçın iddiası! Fenerbahçe maçı öncesi...

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Süper Lig'de şampiyonluk apoleti taşıyan teknik adamlardan biri olan Sergen Yalçın, Süper Lig'e geri mi dönüyor?

2020/21 sezonunda Beşiktaş ile Galatasaray'ın bir gol önünde şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, sonraki sezon gelen kötü sonuçların ardından görevinden ayrılmıştı. Siyah-beyazlı kulüp Yalçın'dan sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael ve Şenol Güneş ile çalıştı. Sergen Yalçın ise bu sürede birçok kulüpten teklif almasına rağmen bir takımın başına geçmedi.

Faroe Adaları'na mağlup olan Milli Takımımız için de bir süre Sergen Yalçın'ın ismi geçmişti.

"GAZİANTEP FK İLE GÖRÜŞTÜ" İDDİASI

Fanatik'in haberine göre Sergen Yalçın, Süper Lig ekibi GAZİANTEP FK ile sürpriz bir görüşme yaptı. Bu hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK'da başkan ve yönetim istifa etmişti. Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK'da bir grup yöneticinin Sergen Yalçın ile görüştüğü, Yalçın'ın ise görevde bir teknik direktör olduğu için teklife sıcak bakmadığını söylediği belirtildi.