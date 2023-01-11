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Son Dakika: TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı!

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Süper Lig#Transfer
Son Dakika: TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 18:07

Türkiye Futbol Federasyonu, ara transfer dönemi için harcama limitlerini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi. 

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe’yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3’üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş’ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.

Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri şu şekilde:

1.Trabzonspor A.Ş: 744.527.045 - 1.042.337.863

2.Fenerbahçe A.Ş: 1.134.152.391 - 1.587.813.348

3.Arabam.com Konyaspor: 206.164.520 - 288.630.328

4.Medipol Başakşehir FK: 286.872.606 -  401.621.648

5.Corendon Alanyaspor:  185.810.956 - 260.135.339

6.Beşiktaş A.Ş: 700.774.651 - 981.084.511

7.Fraport TAV Antalyaspor: 198.447.905 - 277.827.066

8.Vavacars Fatih Karagümrük: 133.307.309 - 186.630.232

9.Adana Demirspor A.Ş: 287.558.866 - 402.582.412

10.Demir Grup Sivasspor:  269.432.666 - 377.205.732

11.Kasımpaşa A.Ş:  171.317.390 -  239.844.346

12.Atakaş Hatayspor: 180.937.033 -  253.311.846

13.Galatasaray A.Ş 1.104.157.487 - 1.545.820.482

14.Yukatel Kayserispor:  136.325.484 - 190.855.678

15.Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş: 267.841.294 - 374.977.812

16.Bitexen Giresunspor: 202.431.404 - 283.403.965

17.MKE Ankaragücü: - 236.048.959 - 330.468.543

18.HangiKredi Ümraniyespor: 186.694.743 - 261.372.640

19.İstanbulspor A.Ş:  195.247.056 -  273.345.878

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İşte kulüplerin harcama limitleri;

Son Dakika: TFF, Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerini açıkladı

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#TFF#Süper Lig#Transfer

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