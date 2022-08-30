Son Dakika: Beşiktaş - Sivasspor maçı sonrası tam not aldı! "Bu ligin üzerinde, uzun yıllardır böylesini görmedik"

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Spor Toto Süper Lig 4. hafta kapanış maçında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan ve hakem Volkan Bayarslan'ın düdük çaldığı mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takımın gollerini 12 ve 42. dakikalarda Jackson Muleka ve 29. dakikada Wout Weghorst attı. Sivasspor'un tek sayısını 86. dakikada Dia Saba kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 10'a çıkardı ve averaj farkıyla Gaziantep FK'yı geçerek liderlik koltuğuna oturdu. 4 maçta galibiyet alamayan Sivasspor ise 2 puanda kaldı.

DELE ALLI SİFTAH YAPTI

Beşiktaş’ın Everton’dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, ayağının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Valerien Ismael, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 26 yaşındaki futbolcuyu as takımda denedi ve bu oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Berkay Vardar’ın yerine Dele Alli siyah-beyazlı ekibin 11’indeki yerini aldı.

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GOLCÜLER TAM NOT ALDI

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmaya Siyah-beyazlı takımın golcüleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka damga vurdu. Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yeni futbolcusu Dele Alli de hareketliliği, pasları ve çalımlarıyla taraftardan tam not aldı.

WEGHORST'TAN GOL VE ASİST

Beşiktaş'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Sivasspor maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı. Daha önce çıktığı 3 lig maçında 1 gol atıp 2 de asist yapan Weghorst, Sivasspor maçının ilk 29 dakikasına 1 gol ve 1 asist sığdırdı.

4 maçta 2 gol ve 3 asist rakamlarına ulaşan Hollandalı golcü, oyun içinde sırtı dönükken gelen topları kontrol edip kanatlardan hareketlendirdiği atak aksiyonlarında da büyük beğeni topladı.

MULEKA'DAN DAHA ÇOK GOL ATAN YOK

Beşiktaş'ın bir diğer yeni forveti Jackson Muleka da attığı iki golle Sivasspor maçında yıldızlaşan bir diğer isim oldu. Bu sezon 3 maçta 3 gole ulaşan Muleka, Şubat 2022'de ilk maçına çıktığından bu yana Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu konumuna yükseldi. Muleka geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Kasımpaşa'da 12 gol atmıştı.

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DELE ALLI BEĞENİ TOPLADI

Beşiktaş’ın Everton’dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, ayağının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Valerien Ismael, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 26 yaşındaki futbolcuyu as takımda denedi ve bu oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Berkay Vardar’ın yerine Dele Alli siyah-beyazlı ekibin 11’indeki yerini aldı.

VALERIEN DÖNEMİNİN EN ÜRETKEN FUTBOLU

Beşiktaş, Valerien Ismael döneminde en fazla isabetli pas yaptığı (421), isabetli şut çektiği (10), 10+ pas dizisi gerçekleştirdiği (11) ve en yüksek pas yüzdesi yakaladığı (%85.1) iç saha maçını Sivasspor karşısında oynadı.

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Öte yandan Süper Lig'de oynadığı son iki maçta Sivasspor (3-1) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) mağlup eden Beşiktaş, Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana ilk kez üst üste iki galibiyet aldı. Ayrıca bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan (8) ve isabetli şut çeken (16) takım Beşiktaş konumunda.

Bu sezon oynadığı dört Süper Lig maçında 10 puan toplayan siyah beyazlılar, (3G 1B), 2021/22 sezonunun altıncı haftasından bu yana ilk kez bir haftayı lider olarak tamamladı. Bu sezon dört haftada 11 gol atan Beşiktaş, ilk dört maçlar itibarıyla 2016/17'den (11) bu yana rakip fileleri en fazla havalandırdığı sezonu yaşıyor.

Opta verilerine göre; Beşiktaş - Sivasspor maçında siyah-beyazlı formayla en fazla ikili mücadele kazanan, çalım atan ve top kapan oyuncu Gedson Fernandes oldu.

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SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet Gazetesi yazarları Güntekin Onay ve Banu Yelkovan, Beşiktaş'ın etkili bir oyunla Demir Grup Sivasspor'u 3-1 gibi rahat bir skorla devirdiği karşılaşmayı değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: İLK YARI FIRTINA, İKİNCİ YARIDA MELTEM

Beşiktaş, dün ilk 45 dakikada çok yüksek tempo ve yoğun pres ile Sivasspor karşısında farka gitti. Wout Weghorst’un gol sayısı kaç olur? Onu bilemem ama bu kadar faydalı, takımı için oynayan, arkadaşlarını oyunun içine alan başka bir santrfor uzun yıllardır görmedik.

İlk golde 2 savunmacıyı öne taşıyıp Jackson Muleka’ya alan yaratan ve topukla asist yapan Hollandalı santrfor, ikinci golde de Valentin Rosier’in ortasında geçen hafta olduğu gibi şık bir kafa golüne imza attı.

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MULEKA DA FARKLI OYNUYOR

Son 2 haftadır Muleka da daha farklı oynuyor. Çizgide kalmayıp sürekli ceza alanında Wout Weghorst ile birlikte alan paylaşıp gol arayan Demokratik Kongolu forvet bunun karşılığını da 2 maçta 3 gol ile aldı.

Sivasspor karşısında Beşiktaş’ta günün en çok çalışan, sahanın her bölgesinde rakibe baskı yapan, top kazanan ve pas kalitesiyle oyuna değer katan ismi ise Gedson Fernandes idi.

SALiH NiYE ERKEN ALINDI?

Salih Uçan da yine orta alanda iyi bir maç çıkarttı. Ancak Valerien İsmael neden kendisini bu kadar erken oyundan aldı? Onu anlayamadık. Takımın patronu kendisi. Bu yüksek fiziksel güç de O’nun eseri ancak değişiklikleri ile takımın oyun gücünü arttırdığını göremedik.

YABANCILAR BU LiGiN ÜZERiNDE

Beşiktaş’ın gerçekten de yabancı oyuncu kalitesi bu ligin üzerinde. Yerlilerden de Necip Uysal ve Salih Uçan dün iyi futbol oynadı. Beşiktaş, iç sahada kolay gol bulur. Dele Alli gibi problem çözecek bir oyuncu da kalitesini ortaya koydu ve çok şey katacak.

Üstelik bu takıma şampiyonluk sezonunun en iyi 2 oyuncusu Rachid Ghezzal ve Josef De Souza gibi kaliteli ayaklar da katılacak.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig patentli oyuncularıyla gerek fiziksel gerekse de teknik olarak çok güçlü bir kadroya sahip. Tek eksiği yerli oyuncu rotasyonu.

BANU YELKOVAN: BEŞİKTAŞ HER MAÇA MÜTHİŞ BAŞLIYOR AMA YA SONRASI

Karagümrük karşısında özellikle ilk yarıda gösterilen performansın bir defaya mahsus olmadığını, Beşiktaş’ın lige bambaşka bir seviyeden katılacağını, topa sahip olmayı sadece istatistik olarak şık göründüğü için enlemesine paslarla değil, bir oyun planı olduğu için diklemesine bir baskıyla kullanacağını, bu takımda sakatların eksik sayılmadığını, yeni transferlerin uyum sorunu yaşamadığını ve taraftarın bu sezon takımdan bile coşkulu olduğunu gösteren bir maçtı. Henüz ligde galibiyeti bulunmayan ve haftaiçi Malmö’ye elenerek Avrupa’ya veda eden yorgun Sivasspor’un bu maçta çok varlık gösteremeyeceğini bekliyorduk, hatta bu normal de karşılanabilirdi ama ev sahibinin ilk yarıdaki temposuna, baskısına ve fizik gücüne ligde kafa tutabilecek fazlaca bir takım da yoktu doğrusu.

MULEKA AYNEN DEVAM

Maçın öne çıkan isimleri arasında başta lige çok iyi bir giriş yapan ve takımının her maçında skora katkı veren Weghorst var. Geçen sezonun ikinci yarısında geldiği Kasımpaşa’da 14 maçta 12 gol, 4 asistle oynayan ve bu sezon Beşiktaş’ta skor temposuna aynen devam eden Muleka var.

iLK YARILAR MÜTHiŞ ZEVKLi

Geçen haftaki harika performansına bu maçta da devam eden N’Koudou ve hemen takıma uyum sağlayan yeni transfer Dele Alli bile var. Hepsi alt alta eklendiğinde Beşiktaş’ın maçlarında, özellikle ilk yarılarda izleyenlere müthiş bir seyir zevki sunan futbol var. Madalyonun daha az parlak tarafında, takımın fizik kondisyonunu ve aynı oyunu maçın bütününe yaymaya henüz yetmediği gerçeği var. Bu da oyunun ikinci yarıda ciddi tempo düşmesine yol açıyor. Tabii ilk yarıda 3 farklı skoru bulunca bunun da fazlaca bir önemi kalmıyor. İsmael’in geçen sezon takıma oturtmaya çalıştığı üçlü defans konusunda ısrar etmeyerek, defans sıkıntısını çözmüş olması, temponun düştüğü anlarda rakibin kaleye daha fazla geldiği gerçeğini değiştirmiyor.