Beşiktaş'ta Valerien Ismael'den Sivasspor galibiyet sözleri: "Özgüvenimiz hafta hafta artıyor"

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Süper Lig'de konuk ettiği Sivasspor'u ilk devrede bulduğu gollerle 3-1 yenen Beşiktaş'ta Fransız teknik adam karşılaşmayı değerlendirdi.

Sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Valerien Ismael, "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Tarihe baktığımızda çok önemli, şanlı bir zafere imza atıldı." dedi.

Her hafta daha iyi olduklarını söyleyen Valerien Ismael, "Güçlü başlamayı istemiştik. Beşiktaş maçlara böyle başlar. Çok güzel goller attık. İkinci yarıda oyunu tutma noktasına gitmemiz gerekti. Büyük takımın, oyunu 90 dakika kontrolü altında tutması lazım. Bir ara kontrolü kaybeder gibi olduğumuzu söyleyebilirim. Özgüvenimiz hafta hafta artıyor." diye konuştu.

“Beni tanıyan oyuncularla temas edip transferleri gerçekleştirdik"

Transfer konusundaki İngiltere tercihi ile ilgili soruya cevap veren Ismael, "Bu durum geçen sezondan beri planlıydı. İstediğimiz profil buydu. Bende İngiltere’de çalıştım, orayla daha sıcak temasım var. Orada ulaşabileceğimiz profil daha fazla. Beni tanıyan oyuncularla temas edip transferleri gerçekleştirdik. Başkanımız ve Ceyhun bey de harika işler çıkardılar bu transferleri bitirme noktasında. 29 yıldır futbolun içerisindeyim, işlerin nasıl yürüdüğünü bilirim. Konuşulan konulara kulak tıkıyorum. Benim işim başarılı olmak. Başarı olmadığı anda eve dönerim. İyi gidiyoruz, gelecek maça kadarda aynı odağı korumamız lazım. Eleştiri bu işin bir parçası" ifadelerini kullandı.



"Şu an doğru bir yoldayız”

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Oynadıkları futbola da değinen Valerien Ismael, "Maçın genelinde rakipten 1 fazla gol attığınız anda galibiyet için yeterli oluyor. Gol yememeyi isteriz tabii ki. Bu konuda asla sorun yok. Bu konu fark üretecekse bir noktada bu fark olacak. Şu an doğru ve iyi bir yoldayız. Oyunun genelini geliştirme hedefindeyiz. Ben taraftarımıza her zaman söylüyorum, uzak ara en iyi taraftara sahibiz. Göreve geldiğimizden beri gördüğümüz tutku, sevgi... Bunun bir karşılığı yok. Taraftarla birlikte aynı şeyleri isteyip düşündüğümüzde ortaya çıkan enerji çok faydalı olacak. Bizim görevimiz sahaya bunu yansıtmak” şeklinde konuştu.