Beşiktaş - Sivasspor maçına Muleka ve Weghorst damgası! Dele Alli de beğeni topladı...

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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan karşılaşmaya Siyah-beyazlı takımın golcüleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka damga vurdu.

Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yeni futbolcusu Dele Alli de hareketliliği, pasları ve çalımlarıyla taraftardan tam not aldı.

WEGHORST'TAN GOL VE ASİST

Beşiktaş'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Sivasspor maçındaki performansıyla büyük beğeni topladı. Daha önce çıktığı 3 lig maçında 1 gol atıp 2 de asist yapan Weghorst, Sivasspor maçının ilk 29 dakikasına 1 gol ve 1 asist sığdırdı.

4 maçta 2 gol ve 3 asist rakamlarına ulaşan Hollandalı golcü, oyun içinde sırtı dönükken gelen topları kontrol edip kanatlardan hareketlendirdiği atak aksiyonlarında da büyük beğeni topladı.

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MULEKA'DAN DAHA ÇOK GOL ATAN YOK

Beşiktaş'ın bir diğer yeni forveti Jackson Muleka da attığı iki golle Sivasspor maçında yıldızlaşan bir diğer isim oldu. Bu sezon 3 maçta 3 gole ulaşan Muleka, Şubat 2022'de ilk maçına çıktığından bu yana Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu konumuna yükseldi. Muleka geçen sezonun ikinci yarısını kiralık geçirdiği Kasımpaşa'da 12 gol atmıştı.

DELE ALLI BEĞENİ TOPLADI

Beşiktaş’ın Everton’dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, ayağının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Valerien Ismael, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 26 yaşındaki futbolcuyu as takımda denedi ve bu oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdi. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Berkay Vardar’ın yerine Dele Alli siyah-beyazlı ekibin 11’indeki yerini aldı.

📽️ Dele Alli'den şık hareketpic.twitter.com/b3O7hS77gp — Spor Arena (@sporarena) August 29, 2022

Sivasspor maçı öncesi taraftarla bir araya gelen İngiliz futbolcu, maçta da beğeni toplayan işler yaptı. Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada İngiliz yıldızla ilgili olumlu düşünceler paylaştı.

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Dele Alli ile ilgili yapılan bazı yorumlar şu şekilde:

İlk golde Dele Alli bi boş koşu atıp alan sağladı. Topa değmeden bile etki ediyor adam

Dele Alli çok klas...

Takıma bak muleka övsek weghorst'un hatrı kalır, dele alli övsek nkoudou'nun hatri kalır.. Rosier saiiss herkes mükemmel

Dele Alli bireysel kalitesini belli etti. Takıma alışması için zaman lazım. O zaman tadından yenmez.