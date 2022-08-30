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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'ten Dele Alli yorumu

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#Beşiktaş#Muleka#Gedson Fernandes
Beşiktaşta Gedson Fernandesten Dele Alli yorumu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 00:14

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta iki gol atan Jackson Muleka ve maçın etkili isimlerinden Gedson Fernandes mücadeleyi değerlendirdi.

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Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 3-1 yenerek liderliğe yükselen Beşiktaş'ta Muleka ve Gedson Fernandes mücadeleyi değerlendirdi.

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MULEKA: HÜCUM HATTIMIZ ÇOK KALİTELİ

Böyle bir taraftarın önünde oynayınca maksimumunuzu vermeniz gerekiyor. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Bugün de iki gol atıp takıma katkı vermeye devam ettim. Tanrıya bunun için şükrediyorum. Hücum hattında her şeyimizi vermeye çalışyoruz. Wout, Kevin ve ben hepimiz kaliteli oyuncularız. Savunmayı önde yapmaya çalışıyoruz ve pozisyon bulunca golle sonuçlandırmak istiyoruz. Üçümüz de bu düşüncede olduğumuz için ortaya güzel bir oyun ve goller çıkıyor.

GEDSON: DELE ALLI ÇOK KALİTELİ AMA ÖNEMLİ OLAN TAKIM

Takım olarak çok iyi oynadık. Önemli ve hak ettiğimiz bir üç puan aldık. Böyle devam etmek istiyoruz. Dele Alli tüm dünyanın tanıdığı çok büyük bir oyuncu ama futbolda bireysellikle bir şey olmuyor. Onun da katkısıyla takım olarak iyi işler yapacağız. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik ve bunun meyvelerini şimdi topluyoruz. Çok iyi durumdayız ve bu devam edecek.

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#Beşiktaş#Muleka#Gedson Fernandes

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