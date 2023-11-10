Son Dakika: Beşiktaş ile Burak Yılmaz'ın yolları ayrıldı

Haberin Devamı

Beşiktaş'ın Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olduğu maçta tribünlerin olumsuz tezahüratlarına maruz kalan Burak Yılmaz, siyah beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı.

Yönetimle genç teknik adam arasındaki görüşmenin ardından Burak Yılmaz istifa kararı aldı ve yönetim de bu talebi kabul etti.



Yapılan açıklama şöyle;



10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.

Burak Yılmaz’a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Beşiktaş JK

MAÇ ÖNCESİNDE TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar dün geceki karşılaşma öncesinde teknik sorumlu Burak Yılmaz aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımların ısınma hareketlerini gerçekleştirdiği sırada 'Burak Yılmaz'ı istemiyoruz' şeklinde bir süre tempo tuttu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Beşiktaş’ta Serdal Adalı başkan adayı olmaya hazırlanıyor Haberi görüntüle

BAILLY - TAYFUR BİNGÖL SÜRECİ NEDENİYLE ELEŞTİRİLDİ

Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından Eric Bailly'yi Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışma nedeniyle oyundan aldığını söylerken, bu karar kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

Bazı spor yorumcuları süreci kötü yönettiğini iddia ederek Burak Yılmaz'la ilgili sert ifadeler kullanmıştı.

Burak Yılmaz'ın kısa süren Beşiktaş dönemi;

✅2-0 İstanbulspor

❌1-2 Galatasaray

❌1-3 Bodo/Glimt

✅2-0 Gaziantep FK

❌2-3 Antalyaspor

❌1-2 Bodo/Glimt

SERGEN YALÇIN TEZAHÜRATLARI

Beşiktaş taraftarları tepkilerin ardından Sergen Yalçın'a yönelik tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca oyuncular da ıslıklarla protesto edildi.

BURAK YILMAZ'DAN VEDA

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Burak Yılmaz, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.