Burak Yılmaz'a 'Bailly krizi' sonrası hem eleştiri hem tavsiye: 'Onu da mı bırakacaksın! İşte antrenörlük budur!'

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'a deplasmanda 3-2 mağlup olurken Eric Bailly ile Tayfur Bingör arasında yaşananlar ve sonrasındaki açıklamalar çok konuşuldu.

TARTIŞMA SONRASI OYUNDAN ALINDI

Karşılaşmanın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Eric Bailly'i Tayfur Bingöl işe yaşadığı tartışma sebebiyle oyundan çıkardığını açıkladı.

ÇOK KONUŞULAN SÖZLER

Konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yapan Yılmaz, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar... Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun. Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

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VURAL VE KARAMAN'DAN YORUMLAR

Tecrübeli teknik adamlardan Hikmet Karaman ve Yılmaz Vural, Burak Yılmaz'ın tavrı hakkında Spor Arena'ya değerlendirmelerde bulundu.

MENEMEN FK TEKNİK DİREKTÖRÜ YILMAZ VURAL: TAKIMDA 2 KİŞİ KALIR

Herkesin kendine özel bir davranış şekli vardır. Bu duruma bizim dışarıdan müdahale etmemiz yanlış olur. Herkes kendi karakteriyle bir iş yapar. Burak, o andaki tepkileri ve duygusal yapısıyla öyle uygun görmüş ve Bailly’yi oyundan çıkarmış. Deneyim böyle oluşuyor. Biz de aynı şeyleri çok yaşadık. Türkiye’de, dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan bir yanlış var. Bugün futbol oynayıp yarın bırakan arkadaşlarımız antrenörlük yapıyor. Bu çocuklara zarar verdiğimizin farkında değiliz. Bu yaşanmışlıktan sonra bir daha aynı şey olsa, aynı şeyi yapar mı diye onlara bu zamanı tanımamız lazım. Yoksa gerçekten uluslararası antrenörlük yapabilecek kapasitedeki bu gençleri erkenden kaybetme riski ortaya çıkacak. Oynamak ve oynatmak çok farklı iki konudur. Dolayısıyla bu hemen olacak iş değil, bir süre görmek lazım. Futbolcuyu idare etmek için davranışınızı yerinde yapmanız lazım. Yoksa profesyonel futbolda yapılan her hataya tepki gösterirseniz sezon sonunda takımda 2 kişi kalır.

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ÇOK AĞIR BİR GİRİŞ YAPTI

Antrenörlük, çok gergin ortamda yapılan bir iş. İnsan olduğunuz için sizin de sinirleriniz var. Bizim işimizin yarısı insan, diğer yarısı da uzmanlıktır. İnsan boyutunu çözemezseniz uzmanlığınız ne kadar iyi olursa olsun başarılı olamazsınız. İnsan boyutu daha ön planda kalıyor. Karşınızda muhatap olacağınız yüzlerce medya, taraftar, yönetici ve oyuncu var. Bu insanları doğru yönetmeniz gerekiyor. Başarı ve başarısızlıkla ilgili bir iş yapıyorsunuz. Mesela üst üste maç kazanarak rekor kıran İsmail Kartal, bir maç kaybetti diye çok ağır eleştiriler alıyor. Dolayısıyla bu işi yaparken bunu normal insan psikolojisiyle yapamazsınız. Kendinize biraz insanüstü bir duygu yapısı oluşturmanız gerekiyor. Burak Yılmaz, o kızgınlığıyla çok ağır bir giriş yaptı. Burak, “Başkanla konuşacağım, gerekirse bırakabilirim” dedi. Bırakmak kolay. Bu olayı çözüp yeniden devam ederek işi toparlayabiliyorsan işte antrenörlük budur. Görevi bırakınca neyi çözeceksin? Gideceğin takımda da aynı şeyleri yaşayacaksın, onu da mı bırakacaksın? Dolayısıyla mücadele etmesini öğrenecek bir psikoloji gerekiyor. Burak’ı A takımda oynattım ve Beşiktaş’a transferinde önemli rol oynadım. Dolayısıyla benim evladımdır o. Onunla görüştüğümde tavsiyelerde bulunacağım. Binlerce böyle olay yaşamış biri olarak konuşuyorum.

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HİKMET KARAMAN: KRİZİ NASIL YÖNETECEĞİN ÖNEMLİ

Buna benzer olaylar futbolun hep içinde var. Mesele bu gibi olaylarda doğru davranıp krizi yönetebilmektir. Futbolda bu tür gerginliklerin olması doğaldır. Geçmişte vardı, gelecekte de olacaktır. Asıl olan krizi yönetebilmektir. Bunları hepimiz yaşıyoruz. Senin bu krizleri nasıl yöneteceğin önemli. Bu olaylarda en iyi tecrübesi olan kişi Burak’tır. Ondan dolayı konuyla ilgili olarak daha akl-ı selim davranacaktır diye düşünüyorum. Biz bu olayların daha değişik hallerini yaşadık. Ben Léonard Kweuke ile yaşamıştım. Penaltı atan oyuncumuz başka bir oyuncu olmasına rağmen penaltıyı Kweuke attı. Sonunda krizi yönetip Kweuke’yi kadro dışı bırakmadık. Böyle durumlarda krizi yönetmek çok önemli. Oyuncu karakterleri de çok önemli. Oyuncular da hatalarını anlayıp, olaylardan sonra özür dilemesini bilmeli. Tansiyon bu şekilde düşürülmeli.

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ÇOK BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM

Büyük takımlarda yardımcı antrenörlükten teknik direktörlüğe geçmek kolay değil. Burak, çok deneyimli birisi. Ben Burak Yılmaz’ın antrenörlükte çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu gibi durumların olması doğal. Buna benzer olayları yaşadığında hem deneyimi hem de krizi nasıl yöneteceğini öğreniyorsun. Bu gibi krizler teknik adamı geleceğe hazırlıyor. Burak hoca da maçtan sonra analizlerini yapmıştır. Kendi de yaşadı çünkü buna benzer durumları. Bu olaylarda en doğru kararı vermesi gerekiyor. Kendisi çok üst düzey futbol oynadı ve birçok teknik direktörle çalıştı. Kendisi de hem maçta hem de soyunma odasında birçok olay yaşamıştır. Benim Burak’a tavsiyem, bütün bunları analiz edip buradan kendisine bir sonuç çıkarmasıdır.

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