Burak Yılmaz'ın çıkışı tartışma yarattı... Şok sözler: 'Beşiktaş'ın bütünlüğü sana mı kaldı...'

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Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri maçın ardından çok öfkeliydi.

Maçta iyi performans gösteren isimlerden Eric Bailly'yi Tayfur Bingöl ile yaşadığı tartışma nedeniyle oyundan aldığını söyleyen Burak Yılmaz, 'Önemli olan Beşiktaş forması' vurgusunu yaptı.



İlk yarının sonunda Bailly'i neden oyundan aldığına dair konuşan Yılmaz, "Önemli olan Beşiktaş formasıdır. Ben Beşiktaş formasını verdim. Saygısızlık, terbiyesizlik yapandan tekrar geri alırım. Bu kadar... Bunu net söylüyorum. Benim hiçbir şey umurumda değil. Teknik direktörlük kariyerim de umurumda değil. Ben teknik direktörlük yapmasam ne olur. Hiçbir şey umurumda değil. Beşiktaş formasını ben ilk 11 oyuncularımıza, sonradan girenlere elim titreyerek veriyorum. Hele ki bizim ülkemize gelip, bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapılmasını kabul etmeyeceğim. Beni tanıyorsunuz. Ben kabul etmeyeceğim. Sonu ne olursa olsun. Eric Bailly ile ilgili bir sıkıntı yaşandı devre arasında. O yüzden çıkardım. Sakatlık durumu yok. Yakışıksız bir hareketten dolayı oyundan aldım. Var mı, daha net konuşalım, daha net sorun. Evet, aynen. Ben bunu yaptırtmam. Tayfur, Türk yabancı diye ayırmam. Benim oyuncumun yakasını çekemezsin ve bunu devam ettiremezsin. Ben böyle bir adamım. Ben teknik direktörlüğe devam edeceksem de böyle devam edeceğim." dedi.

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KİM, NE DEDİ?

Bu sözler spor kamuoyunda tartışma yarattı. Spor yorumcuları ve eski teknik adamlar konuyla ilgili düşüncelerini paylaşırken, Bailly - Tayfur Bingöl olayında Burak Yılmaz'ın daha sakin kalabileceği yönündeki yorumlar dikkat çekti.

GÜNTEKİN ONAY: TEKNİK DİREKTÖRLÜK İNSAN YÖNETM SANATI DEĞİL MİDİR?

Yazarlarımızdan Güntekin Onay, bu tip tartışmaların birçok takımda yaşanabileceğini ifade ederken, "Benim babam da hocalık yaptı. Bazı as oyuncuları disiplinsiz davranışlarından dolayı kadro dışı bırakmıştı. Yıllar sonra itiraf etti. Bne duygusal davrandım dedi. Bir teknik adam duygusal yaklaşmamalı, rasyonel olmalı. Tatlıya bağlaması, barıştırması veya görmezden gelmesi gerekli değil miydi? Teknik direktörlük biraz da insan yönetme sanatı değil midir? Neler yaşandı... Felipe Melo, Riera'yı tekme tokat dövdü." dedi.

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TOLGA ZENGİN: BU, TEK SEFERLİK BİR OLAY DEĞİLDİR



Tolga Zengin de "Burak Yılmaz'ın da bu kavga durumlarına alışık olduğunu, tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Bu tek seferlik bir olay değildir. Saha içi ve saha dışı ilişkiler bu kararı almaya itmiş olabilir. Burak Yılmaz'la hiç konuşmadım, bilgim yok ama anladığım kadarıyla bazı oyuncuların kadro dışı kalmasını isteyecek. Ben bir iş yapacağım, yapamıyorum diyor." şeklinde konuştu.

UĞUR MELEKE: FRANSA'DA ACIMASIZ FAULÜNÜN ARDINDAN 7 MAÇ CEZA ALMIŞTI

Uğur Meleke, "Bailly geçen sezon Marsilya'da kiralıktı. 5. Lig takımına karşı bir hareketi vardı. Fransa Kupası'nda bir maç. Acımasız bir faulün ardından 7 maç ceza verildi. Burada ne yaşandı, tabii bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

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ALİ ECE: "BEŞİKTAŞ'IN BİRLİĞİ BÜTÜNLÜĞÜ SANA MI KALDI BE ADAM!"

Yorumcu Ali Ece, Burak Yılmaz'ı sert bir üslupla eleştirirken, "Sen konuşmayacaksın Beşiktaş'ın birliği bütünlüğü sana kalmamış. Sorumsuz, popülist... Senden mi öğreneceğiz Beşiktaş formasını. Sen sebep oldun bunlara. Ben buna para mara ödemem Beşiktaş buna yeterince para ödedi zaten. Böyle şey göremedim ya, sana mı kaldı be adam sen kimsin! Sanki bana Rıza Çalımbay... Hayatın boyunca Beşiktaş'ta top oynadın gelen teklifleri elinin tersiyle ittin falan!" dedi.

ÖVÜNÇ ÖZDEM: TİGANA SAKİN KALDI, KONU KAPANDI

NTV Beşiktaş muhabiri Övünç Özdem ise, geçmişten bir örnek vererek, Burak Yılmaz'ın Bailly-Tayfur olayında daha sakin kalması gerektiğini ima etti. Özdem, 17 yıl önce Burak Yılmaz'ın futbolculuk döneminde yaşanan bir olayı hatırlattı:



"Sizlere 17 yıl önce yaşanan ve şahit olduğum bir olayı anlatacağım. Başrollerde Tigana, Burak Yılmaz ve İbrahim Akın var.

2006-2007 sezonu. Jean Tigana teknik direktör. Yağmurlu, fırtınalı bir akşam antrenmanı. Antrenmanı sadece ben ve sanırım Milliyet’ten Serdar Sarıdağ veya Cengiz Malgır takip ediyoruz. Futbolcular koşarken bir anda Burak Yılmaz ve İbrahim Akın yumruklaşmaya başladı. Kavgayı ayırdılar, antrenman bitti.

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Tigana yanımıza geldi. ‘Ne oldu, sebebi ne, ceza verecek misiniz?’ sorularını sorduk. Tigana gülümsedi. “Bu olaylar her zaman yaşanır. Oyuncularla konuşacağım. Ciddi bir durum olduğunu sanmıyorum. Futbolda bunlar var.” dedi. O dönem konuyu haberleştirdik. Tam hatırlamıyorum ama sanırım oyunculara para cezası verildi. Beşiktaş ve hayat kaldığı yerden devam etti. Olay çok hızlı olduğu için ve o dönem telefonlar sadece konuşmaya yaradığı için görüntü çekemedik.

Tigana o gün ‘Ben böyle bir rezillik görmedim. Cezası neyse çekecekler’ deseydi belki de iki oyuncunun kariyerleri çok farklı olacaktı. Fakat yapmadı. Olayı olgunlukla ve sakinlikle halletti. Konu kapandı."