Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor derken Galatasaray'a transfer oluyor! 1.5 milyon euro karşılığında...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Ankara Keçiörengücü'nün başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray yolunda. Sarı Kırmızlı ekip, ismi Beşiktaş , Fenerbahçe ve Trabzonspor ile de anılan Barış Alper için Başkent ekibi ile anlaşmak üzere.

1.5 milyon Euro + 1 futbolcu teklifi yapıldı

Başkent ekibi ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, 21 yaşındaki kanat oyuncusu için 1.5 milyon Euro + 1 futbolcu teklifi yaptı. Fanatik'in haberine göre; Keçiörengücü, 1.5 milyon Euro + 2 futbolcu isterken tarafların kısa süre içerisinde uzlaşmaya varacağı öğrenildi.

Keçiörengücü'nde 36 resmi maçta forma giyen Barış, rakip fileleri 8 kez havalandırırken, 5 kez de asist yaptı.

İsmi Lille'le de anılıyor

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı’yı bulunduran Lille ile de anılan Barış Alper, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü ile ligde 34 maçın tamamında forma giydi. Başarılı sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nda da 2 kez forma giydi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda oynuyor

Sergilediği başarılı performans sayesinde Tolunay Kafkas tarafından Ümit Milli Futbol Takımı'na çağırılan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan ve 4-1 kaybedilen müsabakada sonradan oyuna girerek ay-yıldızlılardaki ilk golünü attı.

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