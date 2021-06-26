MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da transfer için ilk sefer İtalya’ya gerçekleşti
GeriFutbol Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da transfer için ilk sefer İtalya’ya gerçekleşti 
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da transfer için ilk sefer İtalya’ya gerçekleşti 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da transfer için ilk sefer İtalya’ya gerçekleşti 

Sarı kırmızılılar, milli stoper Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo ile görüşecek.

G.Saray Yönetimi, Fatih Terim’in istediği transfer hamlelerini gerçekleştirme çalışmalarına hız verdi.

Yönetici Işıtan Gün, Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ın transferi için İtalya’ya gitti.

Sassuolo yöneticileriyle görüşecek olan Gün, milli futbolcuyu 1 yıllığına kiralamaya çalışacak.

Son Dakika Transfer Haberi: Galatasarayda transfer için ilk sefer İtalya’ya gerçekleşti

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi