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Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray'da transfer için ilk sefer İtalya’ya gerçekleşti
Sarı kırmızılılar, milli stoper Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo ile görüşecek.
G.Saray Yönetimi, Fatih Terim’in istediği transfer hamlelerini gerçekleştirme çalışmalarına hız verdi.
Yönetici Işıtan Gün, Sassuolo’dan Kaan Ayhan’ın transferi için İtalya’ya gitti.
Sassuolo yöneticileriyle görüşecek olan Gün, milli futbolcuyu 1 yıllığına kiralamaya çalışacak.
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