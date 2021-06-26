Son Dakika Transfer Haberi: Paulinho'nun annesi açıkladı! "Galatasaray oğlumu istiyor"

Brezilyalı orta saha oyuncusunun annesi Erica Nascimento, “Ben ve eşim Marcos, Corinthians hayranıyız. Geri dönmesini istiyoruz ama bu karar sadece bize bağlı değil, oğlum seçimi kendisi yapacak. Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye’den Galatasaray’ın teklifi var” dedi.

Sarı kırmızılıların 32 yaşındaki oyuncuya yılda 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

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