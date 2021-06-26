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GeriSpor Son Dakika Transfer Haberi: Paulinho'nun annesi açıkladı! "Galatasaray oğlumu istiyor"
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Spor Arena
Haber Giriş: 26.06.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika Transfer Haberi: Paulinho'nun annesi açıkladı! "Galatasaray oğlumu istiyor"

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Son Dakika Transfer Haberi: Paulinho'nun annesi açıkladı! "Galatasaray oğlumu istiyor"

Son olarak forma giydiği Çin’in Guangzhou Kulübü ile yollarını ayıran Paulinho’ya Galatasaray’ın talip olduğu iddia edildi.

Brezilyalı orta saha oyuncusunun annesi Erica Nascimento, “Ben ve eşim Marcos, Corinthians hayranıyız. Geri dönmesini istiyoruz ama bu karar sadece bize bağlı değil, oğlum seçimi kendisi yapacak. Portekiz, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Türkiye’den Galatasaray’ın teklifi var” dedi.

Sarı kırmızılıların 32 yaşındaki oyuncuya yılda 2.5 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Son Dakika Transfer Haberi: Paulinhonun annesi açıkladı Galatasaray oğlumu istiyor

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