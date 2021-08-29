Son Dakika: Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçında yabancı kuralı karmaşası! 3 Türk zorunluluğu var mı? İşte TFF'nin yönetmeliği...

Spor Arena Detay - Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçta Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesinin ardından yabancı kuralıyla ilgili yaşanan karışıklık, gecenin en çok konuşulan konularından biri oldu.

Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, mücadelenin 36. dakikasında ilk sarı kartını gördü. İkinci yarıda, karşılaşmanın 48. dakikasında ikinci sarı kartını gören milli futbolcu, ardından kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Takımının bir kişi eksilmesi ve sahada iki Türk futbolcuyla kalmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yaptığı hamle futbolseverleri şaşırttı.

3 TÜRK ZORUNLULUĞU YOKTU

Başarılı teknik adam, sahanın en iyilerinden olan Alex Teixeira'yı kenara aldı ve oyuna Necip Uysal'ı dahil etti ve sahadaki Türk futbolcu sayısını yeniden 3'e yükseltti ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği kurala göre, sahada 3 Türk futbolcu olma zorunluluğu bulunmuyordu.

Sezon başında yeni yabancı kuralını duyuran TFF, sahada maksimum 8 yabancı futbolcu bulunabileceğini ve en az da 3 Türk futbolcunun ilk 11'de yer alacağını belirlemişti. Kurala göre Beşiktaş, Alex Teixeira'yı oyundan almasa bile 8 yabancıyla sahada yer alma imkanına sahipti.

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR KAFALARI KARIŞTIRDI

Futbolseverler, Sergen Yalçın'ın bu değişikliği taktiksel olarak yaptığını düşünse de başarılı teknik adamın maçın ardından yaptığı açıklama kafaları karıştırdı.

Sergen Yalçın, 10 kişi kaldıktan sonra da sahada 3 Türk futbolcuyla olmaları gerektiğinin 4. hakem tarafından kendilerine söylendiğini ve bu nedenle Necip'i oyuna aldığını söyledi.

"HAKEM BİZİ KANDIRDI O ZAMAN"

Başarılı teknik adam açıklamasında, "Televizyondaki arkadaşlar bir şey bilmeden konuşuyorlar. Bizi suçluyorlar. Herhangi bir bilgileri yok. Alex'in sakatlığı vardı, 60'ta falan çıkaracaktık. Devam etmeyecekti. Çok hazır değildi. Hazırlamaya çalışıyoruz. 10 kişi kalınca, bir orta saha sokmamız gerekiyordu ve Necip'i aldık. Başka oyuncu da tercih edebilirdik ama Türk oyuncu sokmak zorundaydık herhalde. Kural öyle değilse 4. hakem de kuralı bilmiyor, bizi kandırdı o zaman. 'Türk oynatmanız lazım' dedi, biz de Necip'i aldık. 3. oyuncumuz atılınca Türk sokmak gerekiyor galiba. Biz öyle biliyoruz" ifadelerini kullandı.

TFF'nin sitesinde yer alan yabancı yönetmeliğinde ise kurala dair şu ifadeler yer almıştı;

Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

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