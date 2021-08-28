Son Dakika: Alex Teixeira Vodafone Park'taki ilk maçına damga vurdu! Beşiktaşlıların 3 yıllık hasreti dindi

Süper Lig'in 3. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, taraftarların merakla beklediği yeni yıldızlara ilk 11'de şans verdi.

Başarılı teknik adam, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e dahil ederken, Gaziantep FK maçının kadrosuna göre toplamda 4 değişiklik yaptı. Atiba Hutchinson ve Kenan Karaman'ın yerine Teixeira ve Batshuayi'ye forma veren Yalçın, rahatsızlığı bulunan Fabrice N'Sakala'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi. Yalçın, geçen hafta sol kanatta görev yapan Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e şans tanıdı.

BİRÇOK İLKİ YAŞADI

Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan siyah-beyazlılarda 45 dakikalık bölüme, yeni transfer Brezilyalı yıldız Alex Teixeira damga vurdu. 30. dakikada ceza sahası dışından klas bir gole imza atan başarılı futbolcu, birçok ilki yaşadı.

Gaziantep FK maçında oyuna sonradan giren Teixeira, VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı ilk kez 11'de sahaya çıktı. Kaydettiği golle Beşiktaş formasıyla ilk kez gol sevinci yaşayan başarılı hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 3 senelik hasretine son verdi.

ADRIANO'DAN 3 YIL SONRA BAŞARDI

Alex Teixeira, Beşiktaş formasıyla 2018 yılından bu yana ceza sahası dışından gol atan ilk Brezilyalı futbolcu oldu. Siyah-beyazlılarda Teixeira'dan önce ceza sahası dışından gol atan sol Brezilyalı Adriano'ydu.

TARAFTAR SOSYAL MEDYAYI SALLADI

İlk yarının en etkili isimlerinden olan Alex Teixeira'nın performansı, siyah-beyazlı taraftarların da övgüsünü aldı.

Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada Brezilyalı yıldızı övgü yağmuruna tuttu.

İşte Teixeira ile ilgili yazılan mesajlardan bazıları;













SALİH UÇAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın bir diğer yeni transferi Salih Uçan ise, ikinci yarının hemen başında oyundan atıldı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında ilk sarı kartını gören milli futbolcu, 48. dakikada önce ikinci sarı kart, ardından da kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Salih Uçan, profesyonel futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kartını görmüş oldu.

RIDVAN YILMAZ 134 GÜN SONRA 11'DE

Geçen sezon Beşiktaş'ta profesyonel kariyerine başlayan Rıdvan Yılmaz, 134 gün sonra 11'de yer aldı.

Geçen sezonun 35. haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçında savunmanın solunda görev alan genç futbolcu, daha sonra oynanan karşılaşmalarda kısa süre görev yaptı.

Bu sezon da ilk 2 haftaya kulübede başlayan Rıdvan, 134 gün sonra 11'deki yerine döndü.

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